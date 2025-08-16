Zašto vas ljudi ne vole: Ovan je sebičan, Rakovi glume žrtvu, a ovaj znak je najveće zlopamtilo

Horoskopski znak otkriva čime nervirate druge ljude

Svako od nas ima neke osobine koje ljudima idu na živce, a astrolozi tvrde da su one povezane sa horoskopskim znakom u kom smo rođeni.

U nastavku možete da proverite koje osobine se odnose na vaš znak, a u komentarima nam pišite koliko su vas astrolozi “dobro pročitali”.

Ovan

Vi ste rođeni da budete vođa, ali ste isto tako i impulsivni, nezreli, megaloman i pomalo sebični. Bližnjima nije lako da se nose sa vama i vašim apetitima.

Bik

Poznati ste po tome što volite udobnost i hedonizam, ali to ponekad ume da pređe u čist materijalizam i pohlepu. Ljudima koji misle da mogu da vas promene trebalo bi poželeti sreću, jer ste izuzetno tvrdoglavi i drugima crpite energiju dok ih potpuno ne izludite.

Blizanci

Zabavni ste i veseli, ali i jako nepouzdani, a ponekad i površni. Čini se da imate poseban dar da izluđujete druge, posebno članove najbliže porodice, jer nikada ne mogu da se oslone na vas.

Rak

Veliki ste emotivci, ali ste skloni i tome da glumite žrtvu, iako i sami znate da to u najvećem broju slučajeva ne odgovara istini. Ljudi vas „lako čitaju“, a vi se vređate kada vam kažu u lice da nije lepo prećutkivati istinu.

Lav

Strastveni ste, ali i sujetni. Obožavate da se hvalite i znate da budete izuzetno naporni ako od osoba od kojih očekujete komplimente oni izostanu.

Devica

Uredne i pažljive Device često znaju da pokažu svoju zahtevnu i neurotičnu stranu. Zbog toga što sve mora da bude po vašem i “pod konac”, ljudi izbegavaju da se druže sa vama češće nego što to inače čine.

Vaga

Trudite se da budete pravični, ali nekako tas uvek prevagne na vašu stranu… Niste “operisani” od toga da zloupotrebljavate tuđu dobru volju i često sebe stavljate u poziciju komandanta kojem bi svi trebalo da “ispostave račun”.

Škorpija

Spremni ste da izdržite i istrpite mnogo toga, ali ako vam neko “stane na žulj” neka beži koliko ga noge nose! Problem je što ljudi iz vašeg okruženja ne mogu da procene šta vas tačno nervira, pa često stradaju ni krivi ni dužni.

Strelac

Po prirodi ste druželjubivi, zabavni i duhoviti. Volite da budete sveznalica, što je u isto vreme i dobra i loša osobina. Jer, ne potrudite se svaki put da sve saznate, samo volite da ljudi oko vas misle da znate sve, a kad vas uhvate u neznanju ogovaraju vas iza leđa.

Jarac

Ambiciozni ste i vredni, ali se striktno držite pravila i pomalo ste štreber, što može da predstavlja “kamen spoticanja” u poslu. Kad se namerite da zauzmete neku poziciju, rukovodite se maksimom: “Cilj opravdava sredstvo”. Zato se i ne pitajte zbog čega ljudi beže od vas.

Vodolija

Iako ste svesni da ste hiperinteligentni, zabavni i dobroćudni, čini se da vam nikada nije dovoljno pažnje. U želji da prikupite svu slavu često se koristite nedozvoljenim sredstvima i tako (ne)svesno povređujete ljude.

Ribe

Vi ste emotivci koji su zaljubljeni u nove početke, ali ste često zbunjeni i odsutni duhom. Ljudi vam često ne veruju i traže podtekst u onome što izgovorite, što kod vas odmah izaziva želju za raspravom. Veliko ste zlopamtilo, a ljude izluđuje što ne želite da primite izvinjenje.

