Završavaju teška vremena, ova 3 znaka od 17. aprila shvatiće konačno da život može da bude mnogo bolji

Od 16. aprila 2026. godine, završavaju teška vremena za tri horoskopska znaka. Mnogo toga ima veze sa našom sposobnošću da verujemo da je to moguće.
Opadajući polumesec u Ovnu je snažan lunarni tranzit i u četvrtak nam daje ono što nam je potrebno u smislu mentalne snage. Spremni smo da prihvatimo da budućnost može i da će biti sjajna, sve dok verujemo da je takva sudbina moguća.
Život može biti bolji, a sada to znamo. To je očigledno za ove astrološke znake koji su spremni da zauzmu ovaj tmurni stav i prepišu svoje priče. Razmišljamo pozitivno i odbijamo da prihvatimo bilo kakve dalje teškoće. Ovo čini čuda.
1. Rak – želite da unesete značajnu promenu, i uspećete
16. aprila stvarate sebi izlaz iz tame u koju ste se previše dugo upuštali. Rekli ste da teškoćama, i one su postale naizgled beskrajan deo vašeg života. Sada, međutim, kažete čvrsto ne.
Svi mi to radimo, ali je potrebna veoma hrabra duša da prizna da su mnoge teškoće koje preuzimamo sami sebi nanete. Vi, s druge strane, preuzimate punu odgovornost i to je upravo ono što vas oslobađa.
Trenutno se u svetu dešava previše negativnosti. Tokom opadajućeg polumeseca u Ovnu u četvrtak, želite da doživite značajnu promenu. Tada se ističete i ostavljate teškoće iza sebe.
2. Vaga – vaša veza je u usponu
Jedna od stvari koja vam ovaj dan čini mnogo lakšim, jeste to što veza u kojoj se trenutno nalazite izgleda da je u usponu. Možda je romantična ili platonska, ali u svakom slučaju, to je pravi izvor utehe.
To što je tako sigurno skida teret sa vašeg uma. Završavaju teška vremena koja su vas opterećivala. Oslobađa vam se energija da biste ostatak svog života učinili jednako lakim i bez teškoća. Tokom opadajućeg polumeseca u Ovnu, mnogo opraštate i zaboravljate, a još više isceljujete.
Možda je to čudan novi osećaj za vas, ali harmonija je ključna reč u četvrtak. Vi i ljudi u vašem životu radite u savršenoj harmoniji, a ovo stavlja kraj teškim vremenima.
3. Ribe – konačno se odbacuje nepotrebni teret
U procesu ste predaje. Više niste zainteresovani da nosite beskrajnu vreću tereta koju, čini se, nosite sa sobom svuda gde idete.
Ono što je lepo kod opadajućeg polumeseca u Ovnu 16. aprila jeste to što vam pomaže da vidite da ove teškoće nisu potrebne. Možete i bićete slobodni od njih ako ih jednostavno pustite. To je upravo ono što radite na današnji dan.
