Žena rođena u ovom znaku kida sve prepreke: muškarci je se plaše, a ne mogu bez nje ni jedan dan

Žena rođena u znaku Strelca ne moli za pažnju, ona je dobija. Pročitajte zašto muškarci ne mogu da je zaborave.

Žena rođena u znaku Strelca ulazi u prostoriju i pre nego što kaže reč, polovina muškaraca već pokušava da uhvati njen pogled.

Nije ni najlepša ni najtiša, ali zrači nečim što se ne može odglumiti. Ta sloboda u hodu i otvoren smeh rade posao bolje od bilo kakvog parfema.

Šta tačno čini ženu Strelca toliko neodoljivom

Iskrenost. Brutalna, neulepšana, ponekad neprijatna. Muškarci se naviknu na žene koje glume da im je sve u redu, pa kad sretnu nekoga ko kaže „nije mi do toga večeras“, ostanu zatečeni. Strelčeva direktnost deluje kao hladan tuš posle godina diplomatskih razgovora.

Druga stvar je njena nezavisnost. Ona ne čeka da je neko izvede, sama sebi plati piće i sama sebi kupi avionsku kartu. Muškarac pored nje zna da nije rezervna varijanta nečijeg dosadnog života, već izbor.

Po čemu se pripadnica ovog znaka razlikuje od ostalih

Dok druge žene planiraju venčanje na trećem sastanku, ona razmišlja gde će putovati naredno leto. Veza joj nije cilj, već posledica dobrog provoda. Taj stav, koliko god zvučao hladno, deluje magnetski na muškarce koji su preživeli previše posesivnih odnosa.

Ne pravi scene zbog sitnica. Ako joj nešto smeta, kaže odmah i jasno. Ako joj ne smeta, stvarno joj ne smeta, nema skrivene računice za tri meseca unapred.

Zašto muškarci često beže, pa se vraćaju

Strelac ne trpi kontrolu. Onog trenutka kada partner pokuša da je smesti u kalup, ona spakuje stvari bez drame. Muškarci je obično izgube jednom, pa godinama pokušavaju da je vrate. Razlog je prost, pored nje su se osećali življe nego pored bilo koga.

U startu deluje nedostižno, što kod muškaraca pokreće lovački instinkt. Ali za razliku od drugih žena koje glume nezainteresovanost, ona je zaista takva. Tu razliku oni osete u stomaku.

Kako da je osvojite, ako ste već naumili

Ne kupujte joj poklone prve nedelje. Ne šaljite cveće na posao. Ne planirajte sve unapred. Strelčevu ženu osvajate predlogom da u sredu uveče sednete u kola i odete do planine bez razloga. Spontanost vredi više od deset večera u skupim restoranima.

Slušajte je dok priča o svojim planovima i nemojte je gasiti rečenicom „to je nerealno“. Ako joj jednom kažete da nešto ne može, ostaviće vas u glavi pre nego što ode iz stana. Verujte njenom osećaju, čak i kada vama nema smisla.

Šta nikako ne sme da joj se kaže

„Gde si bila“, „zašto se tako oblačiš“, „ne sviđa mi se to tvoje društvo“. Tri rečenice koje gase ovu vezu brže od bilo čega. Ljubomora je za nju znak slabosti, ne ljubavi, i tu nema pregovora.

Po čemu se prepoznaje žena Strelac u svakodnevnom životu

Ima previše knjiga, premalo strpljenja za glupave razgovore i pasoš koji se otvara teško od pečata. Smeje se glasno, često sama sebi. Prijatelji je zovu kada im je teško, jer zna da kaže ono što drugi ne smeju.

Žena rođena u znaku Strelca retko će prva pisati posle svađe, ali će prva zagrliti kada se vidite. Pamti tuđa rođenja bolje od svojih. Voli pse više nego većinu ljudi, i u tome je potpuno iskrena.

Da li ste imali ovakvu ženu u životu, i da li ste je zadržali ili ste je pustili da ode bez borbe

