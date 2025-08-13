Žena u ovom znaku je teška k’o crna zemlja i sebična do besvesti: Ako nju želite za brak, razmislite dobro

Najgore supruge se rađaju u ovim horoskopskim znacima

Neke žene su rođene za brak, a neke od burme beže kao Džulija Roberts u „Odbegloj mladi“. Iako se nekako i odluče da se zavetuju na večnu ljubav, njihovim partnerima neće biti lako.

Kako kažu astrolozi, ovo su prema horoskopu najgore supruge:

Vodolija

Impulsivne, jer dosadu ne podnose. Ako imaju osećaj da su „zapele“ u kolotečini, odmah će nešto preduzeti. Ako želite da oženite ženu Vodoliju, morate da pazite da vaša veza ne stagnira ili će vas ona odmah ostaviti. Osim toga, žene Vodolije su vrlo pametne i žele da im partner parira. Dakle, ako možete da držite korak s njihovim uzbuđenjem i inteligencijom, Vodolije su pravi izbor za vas.

Blizanci

Žene Blizanci su lukave. U jednom trenutku će biti najbolja supruga koju možete poželeti, s rečima punim ljubavi i brižnim delima, a u sledećem će se potpuno predomisliti, u deliću sekunde. Ako se želite da se oženite ženom u znaku Blizanca, morate znati da postoje dve njene strane s kojima ćete morati da živite. Lako je živeti s privrženom i ljubavnom stranom, ali šta kada druga strana dođe na red?

Devica

Device su organizovane i misle da tačno znaju što je pogrešno, a što ispravno. Da biste mogli da živite sa ženom Devicom, moraćete da prihvatite činjenicu da će sve biti po njenom.

Strelac

Ako želite da budete zbunjeni celog života, oženite ženu Strelca. Ove žene su vrlo strastvene i ne mogu dugo da ostanu na jednom mestu, jer ne podnose dosadu ili stagnaciju. Čim osete da ih sputavaju, pobeći će i nikada se više neće vratiti. Prihvatite ih onakvima kakve jesu i nikada ne pokušavajte da ih ukrotite jer vam to neće poći za rukom. Žene Strelčevi žele slobodu više od obaveza i to niko ne može promeniti.

