Žena zmaj: Ona je jaka, moćna, odgovorna – kraljica Zodijaka!

Muški i ženski pripadnici istog zodijačkog znaka dosta se karakterno razlikuju. Ipak, jedna žena Zodijaka je izuzetno moćna.

Ukoliko se pitate u kom znaku je rođena ova „žena zmaj“ – rođena je u znaku Bika.

Njene glavne vrline su veliko strpljienje, staloženost i osećajnost. Ali, sa druge strane ima i vatrenu stranu koju zna da ispolji kada je neko aktivira. Uvek ima svoje mišljenje o svemu iza kojeg čvrsto stoji.

Prijateljstvo

Kada upozna osobu sa kojom “klikne”, to prijateljstvo će trajati zauvek. Lojalna je i uvek spremna da pomogne. Neguje prijateljstva i voli da se druži, pogotovo kada su u pitanju prijateljice iz detinjstva. Zauzvrat traži istu lojalnost i dobronaklonost, što je i logično, jer voli da u svemu bude jednaka. Zna da je čoveku dovoljan samo jedan najbolji prijatelj, jer bitniji je kvalitet od kvantiteta. Izbegava svađe i ne voli konflikte sa onima koje voli.

Ljubav

Žena Bik je idealan partner. Nikada ne žuri previše i voli da prvo upozna potencijalnog partnera, a zatim da se upusti u vezu. Samim tim, njene veze traju vrlo dugo, a često i do kraja života. Kada žena Bik uđe u vezu, potpuno se predaje i tu je kao veliki oslonac, prijatelj i ljubavnica. Za uzvrat traži vernost, sigurnost i zaštitu. U vezama ili braku se najbolje slaže sa Jarcem, Ribom, Devicom i Rakom.

Stil

Stil žene Bika je elegantan i ženstven. Za nju je bitan kvalitet, a ne kvantitet, pa tako ima ima manje odeće, ali neverovatnog kvaliteta koji ističe sve njene atribute. Obožava poslovni i „ozbiljan“ izgled, pa se u njenom ormaru često mogu naći krojena odela, kompleti, suknje, haljine i sakoi. Kako joj je stil jednostavan, takav je i izbor boja odeće: neutralne i pastelne su njena najveća “ljubav”. Ona redovno ide u šoping, ali uvek pripremljena jer je organizacija na prvom mestu, a ne besciljno lutanje po tržnom centru.

