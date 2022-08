Ženama u ova 3 horoskopska znaka ne može da odoli nijedan muškarac, prave su osvajačice

Lav

Pune samopouzdanja i strasti, žene u znaku Lava znaju šta žele i kako da to ostvare i one će uvek ostati u centru pažnje suprotnog spola. One su šarmantne i neretko nadahnjuju druge. Zbog potrebe za dramom, oni koji čine deo njenog života obično je stavljaju na pijedestal, a njoj se stvarno sviđa da tako i bude.

Snažne, graciozne i često sportske građe, plene pažnju okoline. Vole se ulepšavati, a u tome i uživaju. Može im se pripisati mnogo talenata.

Škorpija

Znak koji zrači neverovatnom energijom je strastvena žena Škorpija. Ako ona želi da vas zavede, lako će u tome i uspeti, a muškarci neće ni primetiti da im je ukrala srce.

Niko ne može da je spreči u njenoj nameri. Ove dame nerijetko krase dobre noge, šira ramena, upečatljivo lice, senzualne usne i prodorne oči.

Pripadnice ovog znaka najčešće imaju lepu i gustu kosu. Ove žene se ne vole previše ulepšavati, ali njihov istančan ukus itekako se primeti. Njihova lepota je uvek iznad prosjeka, a pored muškaraca obožavaju ih i deca. Srećan je čovek kojeg žena Škorpija zavoli iskreno.

Strelac

Smisao za humor i slatko srce žene Strelca utiče na muškarce više nego što možete i da pomislite. Prvo će muškarca zavesti u zonu prijateljstva, a onda će se uvući ispod njegove kože. Muškarci ove žene nikada neće zaboraviti jer imaju najveće srce. Dame u znaku Strelca su najzgodnije. Prosečne visine, sportske građe, ove lepotice krasi prirodan talent da se ističu.

Često imaju lepo i pomalo duguljasto lice, visoko čelo i izražene svetle oči. Vole da se oblače sportski i jednostavno, ali kada trebaju da se predstave u punom sjaju, uradiće to na pravi način i odmereno. Uvek originalne, lako ukradu pažnju. Kada su u provodu, lako ćete ih primetiti u gomili lepotica, jer njihova lepota i šarm dolaze do izražaja, naročito kada su dobro raspoložene, piše Atma.

