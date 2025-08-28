Žene rođene u ova 3 horoskopska znaka najčešće dovode muškarce do ludila

Muškarci im jednostavno ne mogu odoleti

Saznajte u kojim horoskopskim znakovima se rađaju žene koje najbolje znaju kako da osvoje i zadrže muškarca. A usput ga malo i izlude.

Račice su spremne na sve

Kada jednom osvojite Račicu, ona će vas voleti skoro bezuslovno i biće spremna čak i na kraj sveta da ode sa vama ili zbog vas. Njena osećanja su uvek intenzivna. Uz nju ćete najzad spoznati šta znači imati pored sebe pravo žensko. Ona je spremna sve da učini kako bi izabranik njenog srca bio najsrećniji čovek na svetu.

Pošto je sklona dramatičnom doživljavanju svega u životu, uz nju vam je pozorište u kući zagarantovano. Ali to je mala cena koju treba da platite za život u oazi poput one iz „Hiljadu i jedne noći“, piše Noizz.

Pored nje ćete živeti kao „bubreg u loju“, okruženi uvek najukusnijim jelima i udobnošću pažljivo opremljenog doma. Takvoj ženi bi svaki muškarac trčao u zagrljaj nakon napornog dana na poslu.

Deca su za nju svetinja i uvek će njihove potrebe stavljati ispred svojih.

Tu na scenu stupate vi, da je odmenite, ili joj priuštite malo odmora i uzvratite sve ono što čini za vas. A sve što od vas očekuje je da je mazite, pazite i budete iskreni.

Lavica, ženka i ratnica

Lavica je jaka i otresita, prava ženka i ratnica. Ovo je žena neverovatne snage i sposobnosti, ali je i njoj potreban neko kada se poklopac na tegli od krastavčića zaglavi.

Ona traži jednakog sebi, pa pored nje nikako nećete biti samo običan čovek, vec supermen! Obožavaćete je jer nikad neće morati da uradi ama baš ništa posebno da biste je obožavali. I uvek ćete se pitati u čemu je caka?

Žena Lavica: umiljata, slobodna i uvek iskrena

Sve što radi za vas, ona radi celim svojim bićem. Nećete sresti ženu koja će vas velikodušnije voleti od nje. Kad se ljuti, ljuti se najlepše na svetu.

Kad zahteva, svaka njena želja za vas je zapovest. Uz nju ćete najzad spoznati šta je nesebična i prava ljubav.

Ona se i za svoju decu bori poput lavice. Uvek će biti tu i na oprezu. Teško onom ko pokuša da im učini nažao, ili kaže nešto ružno.

Od vas zahteva samo da je obožavate, a šta je to u odnosu na zanos koji vam pruža.

Žena Jarac jaka kao zemlja

Pred ovom ženom bi svako pao na kolena, pa zašto to ne biste i vi? Jaka kao crna zemlja, podneće sve, a dok ulaže nadljudske napore da uradi šta je naumila, nećete primetiti ni kap znoja na njenom plemenitom čelu.

Ono što bi svakom prosečnom muškarcu slomilo kičmu, ova dama će izneti tako nenametljivo i dostojanstveno, da ćete se zapitati da li ste je uopšte dostojni?

Ako zaključite da jeste, budite sigurni da će vaša ljubav goreti postojano i toplo, kada sve ostale budu sagorele.

Održavaće je plamen njene odgovornosti, dužnosti i posvećenja.

Žena Jarac je najjača žena Zodijaka i svakog muškarca će učiniti boljim

Sa njom svaki dan neosetno postajete sve bolji i bolji, dok jednog dana ne shvatite da ste od žabe postali princ koji uživa poštovanje i autoritet svih oko sebe.

Ona je ta koja vas je volela i dok ste bili „niko“, a uz nju ćete sigurno postati „neko“ – čovek vredan pažnje, stabilan, jak, odgovoran. Ona ne živi u fantaziji, već je čvrsto na zemlji i dobro zna šta od koga može da očekuje.

Ako ste takvu ženu uspeli da privučete, a pitate se kako vam je to pošlo za rukom, znajte da vas ona možda i bolje vidi nego što vi vidite samog sebe.

Ona zna koliki ste čovek i koliko vredite. Daće sve od sebe da iz vas izvuče ono najbolje. Kao majka će biti stroga, ali pravedna.

Ona odgaja pobednike i vladare. Sve što traži od vas je da pokažete karakter i istrajnost, a ona će vam rado pokazati kako, svojim primerom.

