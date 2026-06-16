Žene rođene u ova 3 znaka su najgore supruge i majke: Njima je sloboda važnija od svega

Ako očekujete ženu koja će se odreći sebe zbog braka, zaobiđite ove horoskopske znakove. Njima je sloboda važnija od svega što nudi dom.

Najgore supruge i majke, prema tumačenju astrologa, nisu one koje ne umeju da vole, već one koje ne traže muža da im ulepša život, već onog koji im neće sužavati prostor. Tri znaka u ovoj priči ne veruju u kalup „ljubavi za ceo život“ i ne stide se toga. One ne ulaze u vezu da bi se uklopile u nečija očekivanja, jer je njima sloboda važnija od svega.

Postavljaju visoke standarde i ne osećaju krivicu kad ih partner ne ispuni. Ako vam je stalo, moraćete da date sve od sebe, jer ona pravila ne menja zbog vas.

Zašto baš ova tri znaka važe za teške partnerke

Suština nije u hladnoći ni u sebičnosti, koliko god to spolja tako delovalo. Reč je o ženama kojima je sopstveni mir i sloboda važnija od svega što brak kao institucija nudi. One brak doživljavaju kao prostor za rast, a ne kao mesto gde će se stišati zbog tuđeg mira.

Često bivaju etiketirane kao „najgore“ supruge i majke upravo zato što odbijaju da budu ukalupljene u tuđe vizije.

Vodolija: Nepredvidiva i nezavisna

Žena Vodolija ima sve što biste poželeli na papiru, ali problem počinje kada oseti da gubi tlo pod nogama zbog tuđih pravila. Ona radi stvari na svoj način i ne pregovara o sitnicama. Kompromis je za nju luksuz, a ne obaveza. Posvećenost partneru kod nje dolazi kasno i samo ako oseti da je zaista vredi dati, jer je njoj sloboda važnija od svega što bi je vezalo za mesto ili osobu koja je guši.

Ovan: Kontrola koja na prvu deluje kao samopouzdanje

Ovan žena ne ulazi u vezu, već je preuzima. Mora da zna sve detalje, a to na početku deluje neodoljivo. Sigurnost koju zrači privlači muškarce koji su umorni od neodlučnih devojaka. Onda samopouzdanje, polako, sklizne u potrebu da uvek bude u pravu. Sa takvom ženom sukob nije razgovor, već borba za nadmoć koju vi ne tražite, jer ona teško prihvata da bilo šta ograničava njenu volju.

Blizanci: Žena koja paktuje sa vetrom

Blizanac žena u brak ulazi sa rezervom. Voli, ali ne pristaje da joj se vrata zaključaju. Ako oseti da partner pokušava da je smiri, da je obuče u kalup „dobre domaćice“, ona prva pakuje kofer. Materinstvo je kod nje toplo, ali na njen način – deca će je pamtiti po avanturama, ne po savršeno složenim čarapama. Muža će voleti dok god se oseća kao žena, a ne kao servis za porodicu, jer je njena sloboda važnija od svega što nudi tradicionalni život.

Da li su zaista loše, ili samo drugačije

Nijedna od ovih žena nije loša majka po sebi. Loše su samo za muškarca koji traži tihu suprugu, uvek nasmejanu i dostupnu.

Sa pravim partnerom, postaju najzanimljivije žene koje ćete ikada upoznati. Mnogi će reći da su baš one najgore supruge i majke samo zato što ne igraju po tuđim notama.

Greška broj jedan je ulaziti u vezu sa Vodolijom, Ovnom ili Blizancem u nadi da ćete je „smiriti“. Ne smiruje se. Ili je prihvatate takvu, ili ona odlazi pre nego što stignete da shvatite zašto.

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