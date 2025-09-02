Žene u ova 4 znaka prave su veštice, ali ne zbog magije: Nemojte nikako da im stajete na žulj, zažalićete

Poznajete li vi nekoga ko kad zakorači u prostoriju emituje neku posebnu, mističnu energiju?

Astrolozi smatraju da ove žene imaju posebnu moć, ali ona nije u magiji. Njihova moć je u glasu, u pogledu, u sposobnosti da prozru.

Ove žene se ne plaše istine, ne tolerišu laž i ne zaboravljaju uvrede. Njihova moć je zastrašujuća, privlačna i divna u isto vreme.

Među astrolozima prevladava mišljenje da među 12 zodijaka postoje 4 čiji su predstavnici posebno opasni ako im protivrečite. To su „prave veštice“ – pametne, pronicljive, nepopustljive. Ako su izabrale cilj, neće se povući. A ako ih izdate, oprostiće, ali neće zaboraviti.

Škorpija – Kraljica tame

Ključne osobine: Uvid, Prikrivenost, Snaga volje

Žena Škorpija nije samo jaka. Ona je misteriozna, magnetna i tiha. Neće vam reći da nešto nije u redu – jednostavno će nestati, a onda ćete shvatiti da ste izgubili. Ona čita između redova, oseća laži iz daljine i ne oprašta izdaju.

Nema smisla raspravljati se sa njom ili pokušavati da je manipulišete – već ste u njenoj zamci sve dok mislite da pobeđujete.

Jarac – Gvozdena dama

Ključne osobine: smirenost, strategija, unutrašnja disciplina

Žena Jarac uvek zna šta radi. Ne troši reči i ne popušta emocijama. Njena snaga je u njenom umu i izdržljivosti. Ako se posvađate sa njom, imajte na umu: igrate šah sa majstorom.

Neće se svetiti – nateraće vas da se pokajete što ste ikada sumnjali u nju.

Devica – analitičar sa oštricom logike

Ključne osobine: Kritika, Tačnost, Emocionalna kontrola

Žena Devica se ne predaje osećanjima. Ona analizira, primećuje, beleži. A onda – sa hirurškom preciznošću – kaže nešto što vas tera da ćutite. Ona ima dar da vidi suštinu i da ne gubi kontrolu.

Ako ste se posvađali sa Devicom, verovatno ste već izgubili. Samo to još niste shvatili.

Vodolija – mentalni element

Ključne osobine: nezavisnost, hladna inteligencija, nepredvidivost

Žena Vodolija je prijateljska, ali distancirana. Živi po svojim pravilima i ne toleriše pritisak. U svađi neće vikati – jednostavno će zatvoriti vrata i otići. Bez traga. Bez objašnjenja.

Ne bori se – bira pored koga će hodati. A one koji pređu granicu, jednostavno briše iz života.

(Kluber.com)

