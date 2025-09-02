Žene u ovim znakovima imaju moći veštice, podstiću mističnu energiju, što su starije to su opasnije

Možda se uvek oblače u crno, imaju neka čudna predviđanja koja se ostvaruju, ili tvrde da stvari dolaze magičnim putevima.

Svaki horoskopski znak može imati „veštičju“ energiju, ali neki su posebno povezani sa svojim unutrašnjim čarobnim moćima.

Astrolozi smatraju da najviše veštica i evo kako se njihove moći manifestuju.

Rak: Mesečeva veštica i empatična čuvarka duše

Rakovima vlada Mesec, simbol intuicije, emocija i božanske ženstvenosti. Njihova povezanost s Mesečevim fazama čini ih posebno moćnima u ritualima koji zahtevaju precizno vreme.

Mesečeve faze utiču na njihove emocije i energiju, pa Rakovi veštice često koriste mesečev kamen, srebrne simbole i vodu kao alate za svoje čarolije.

Njihovi rituali mogu uključivati noćne ceremonije pod mesečinom, meditacije na otvorenom i pravljenje eliksira koji donose mir i balans. Rakovi su poznati po tome što koriste svoju duboku empatiju da bi pomogli drugima, stvarajući emocionalne štitove i podršku kroz magične prakse.

Iako deluju nežno, Rakovi imaju snažnu intuiciju i duboku povezanost sa podsvesnim.

Njihova sposobnost da razumeju emocije drugih i da se povežu sa prošlim iskustvima daje im mističnu auru.

Često su povezane sa mesečevim ciklusima i unutrašnjim svetom.

Škorpija: Tamna magična veštica i tajanstvena zavodnica

Škorpije su poznate po svojoj magnetičnoj i misterioznoj prirodi, koja ih čini prirodnim vešticama tamne magije. Njihova povezanost s Plutonom, planetom transformacije, omogućava im da manipulišu energijama i situacijama.

Škorpije su majstori u izvođenju rituala za zaštitu, transformaciju i osvetu. Njihovi omiljeni alati uključuju crne sveće, ogledala za proricanje i esencijalna ulja poput ruzmarina i pačulija.

Njihova intuicija je izuzetno jaka, što im omogućava da pročitaju ljude i situacije na dubokom nivou. Njihove čarolije često se izvode noću, kada je energija najintenzivnija, a rezultati njihovih magijskih praksi su gotovo uvek precizni i snažni.

Škorpije su magnetične, intenzivne i često nepročitane.

Njihova emocionalna dubina i sposobnost da „vide kroz ljude“ izazivaju strahopoštovanje.

Mističnost kod Škorpije dolazi iz njene povezanosti sa transformacijom, tajnama i duhovnim svetom.

Ribe: Veštice manifestacije i intuitivne sanjalice

Ribe, kao najduhovniji znak Zodijaka, imaju duboku vezu s Neptunom i Jupiterom i to im omogućava da manipulišu energijama na suptilan, ali moćan način. Njihove moći leže u manifestaciji, korišćenju imaginacije i dubokoj povezanosti sa nesvesnim.

Koriste često vodu kao medij za svoje rituale, bilo kroz meditativne kupke, upotrebu činija s vodom ili stvaranje eliksira. Njihovi omiljeni kristali uključuju plavi čipkasti ahat, lapis lazuli i larimar, koji pomažu u fokusiranju njihovih moći.

Ribe su poznate po tome što intuitivno osećaju potrebe drugih i često stvaraju zaštitne barijere i rituale koji donose emocionalni mir i duhovno isceljenje.

Ribe su poznate po svojoj dubokoj emocionalnosti i duhovnoj povezanosti.

Imaju izraženu intuiciju, često osećaju stvari pre nego što se dogode.

Njihova sklonost ka umetnosti, snovima i introspekciji čini ih izuzetno mističnim.

Žene ovih znakova horoskopa često deluju kao da znaju više nego što govore. Njihova mističnost nije samo u ponašanju, već u energiji koju zrače — tiho, ali moćno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com