Žene u ovom znaku rođene su da se muče – jer su naučene da ćute i izdrže

Žene rođene u ovom znaku nose tuđu krivicu kao svoju – evo zašto ćute i nikad ne traže ništa.

Postoje žene koje ne znaju da budu sebične. Koje se izvinjavaju i kad nisu krive. Koje prećute uvredu, pomognu i kad ih boli, i nikad ne traže ništa zauzvrat. Ako ste rođeni u znaku Device – verovatno ste upravo vi ta tiha snaga koja sve drži, ali se retko drži za nekog.

Zašto baš Devica?

Zato što je to znak koji nosi perfekcionizam kao oklop. Žene Device su naučene da budu tačne, odgovorne, korisne. Da ne smetaju. Da budu tu kad zatreba, ali da ne traže ništa kad njima zatreba. Njihova snaga je u detaljima – ali i njihova rana.

Kako izgleda njihova tišina?

Kao prećutani umor. Kao dani u kojima sve funkcioniše, ali ništa ne ispunjava. Kao osećaj da su nevidljive – jer su navikle da budu tuđe podrške, a nikad nečiji prioritet.

Ko ih vidi?

Retki. Jer žena Devica ne traži pažnju. Ona daje, pomaže, analizira, rešava. Ali kad se slomi – to radi tiho. I često sama. Njena ranjivost je u tome što misli da mora da bude savršena da bi bila voljena.

Šta može da promeni?

Da nauči da ne mora sve da drži pod kontrolom. Da dozvoli sebi grešku, slabost, pauzu. Da shvati da njena vrednost nije u tome koliko može da izdrži, već u tome ko je kad ne mora da bude jaka.

Ovaj tekst je za sve žene Device koje su naučene da budu neprimetne, ali su zapravo nezamenljive. Ako ste jedna od njih – vreme je da prestanete da ćutite. Da kažete kad vas boli. Da tražite ono što zaslužujete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com