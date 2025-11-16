Zgrnuće brdo para tokom naredne nedelje, ova 3 znaka imaće neverovatnu sreću

Zgrnuće brdo para i živeti svoj najbolji život. Ribe, koje poštuju uspeh, radoznali Lav i Ovna koji rizikuje i dobija.

Zgrnuće brdo para i imati neverovatnu sreću tokom cele naredne nedelje. Ovan, Ribe i Lav doživljavaju neverovatnu sreću tokom cele nedelje od 17. novembra. Ova nedelja otkriće im šta znači živeti svoj najbolji život.

Retrogradni Merkur prelazi u Škorpiju u utorak, 18. novembra. Merkurov put u Škorpiju je šansa da postanete radoznali o svojim osećanjima, intuiciji i značenju određenih iskustava. Iako emotivan, ovaj vodeni znak takođe teži da razume kroz otkrića i otkrića. Mlad Mesec u Škorpiji u četvrtak, 20. novembra, uvećaće ovu energiju, neposredno pre početka sezone Strelca u petak, 21. novembra.

Ove nedelje, napravite prostor za sreću i blagostanje kada poštujete svoju radoznalost i svaki trenutak vidite kao iskustvo učenja. Dozvoljavajući sebi da budete radoznali i istražujete nove mogućnosti, ili ćete otkriti da je nešto namenjeno vama ili ćete videti da je to bilo samo preusmeravanje.

Ne brinite o tome da li ćete bilo šta uraditi savršeno ili pratiti bilo kakve stroge planove. Umesto toga, zauzmite stav radoznalosti. Dozvolite sebi da istražite kuda vode određeni putevi, jer je to važan deo procesa, bez obzira na to da li će ispasti onako kako ste se nadali.

1. Ovan – rizikujete mnogo ali uspećete

Ovo je vaša sezona za rizikovanje, dragi Ovnovi. Kako Sunce ulazi u Strelca u petak, 21. novembra, ulazite u moćan portal za manifestovanje sreće. Pa ipak, to će se dogoditi samo kroz vašu spremnost da rizikujete i istražite ono što vas zove.

Da biste maksimalno iskoristili energiju ove nedelje i predstojeće sezone, pokušajte da vežbate pozitivne afirmacije koje uključuju kako se osećate i mislite o sebi. Iako će preuzimanje rizika biti podsticano, takođe ćete morati da se izgradite kako biste mogli da verujete da će se te šanse isplatiti, bez obzira na to kako se ispostave.

Sezona Strelca trajaće do 21. decembra. Ovo je period za preduzimanje akcije u vašem životu. Teme sreće, obilja i učenja će u velikoj meri uticati na ono što ste vođeni da radite. Dok su se Saturn i Neptun vratili u Ribe kao deo svog poslednjeg izleta kroz ovaj vodeni znak, pritisak je skinut sa vas. To znači da ćete imati samopouzdanja i znati da zaslužujete život o kome sanjate.

2. Ribe – poštujete uspeh

Poštujte ono što vam je u srcu, najdraže Ribe. Mlad Mesec u Škorpiji će se pojaviti u četvrtak, 20. novembra. Iako vas ova energija poziva da budete radoznali i istražite nove puteve, ona takođe želi da poštujete ono što znate da je vaša svrha.

Vidite stvari izvan samog fizičkog. Iako je ovo dar, ponekad može biti izazovno jer duhovni svet ne uvek ima smisla ili ne prati praktične korake. Sa mladim Mesecom u Škorpiji, pozvani ste da poštujete one snove koje ste oduvek imali za sebe, posebno one koji se tiču posla ili preseljenja na neko lepo mesto. Ovo je vaša šansa da poštujete ono što znate da vam je namenjeno i počnete da napredujete.

U ovom trenutku morate da proverite svoj nivo razumevanja i uverenja, jer će to biti ključno za saznanje kojim putem da krenete. Energija Škorpije donosi sreću u vaš život tako što vam pomaže da otkrijete svoju istinu. Znajte da vaš život zaista može biti sve što ste intuitivno zamislili.

3. Lav – postajete radoznali i uspevate

Vaša sreća i blagostanje stižu čim postanete radoznali da istražite uzbudljive nove opcije, Lave. Petak, 21. novembar, nosi negovajuću i ljubavnu energiju koja će vam pomoći da se otvorite većim mogućnostima u svom životu.

U poslednje vreme ste se borili da verujete sebi ili da znate koja je opcija bila prava za vas. Međutim, kada Sunce uđe u Strelca na današnji dan, shvatićete da nije bitno šta je ispravno ili pogrešno, već da dozvolite sebi da sledite ono što pali iskru u vašoj duši.

Tokom sezone Strelca, bićete pozvani da putujete, provodite vreme u inostranstvu ili budete sa fascinantnom novom grupom ljudi. Sreća koja vam je namenjena dolazi od toga što dozvolite svojoj radoznalosti da vas odvede do novih mesta i ljudi koji su deo vašeg duhovnog puta u ovom životu.

U ovom trenutku, takođe ćete moći da se povežete sa univerzumom i vidite da je iskustvo vredno bez obzira gde vas može odvesti. Pokušajte da sebi date milost i neka ovo bude vreme istraživanja. Ne sudite o svojim iskustvima po tome da li su bila uspešna ili ne.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com