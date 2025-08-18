Žive k’o da su u svinjcu: Ova 3 znaka horoskopa su neuredna do bola i baš ih je briga za sve

Ne spadaju u baš najurednije ljude.

Astrolozi su otkrili da se u zvezdama krije crna lista pravih neurednjakovića. U nastavku teksta pogledajte koja se 3 znaka horoskopa nalaze na ovoj listi.

Škorpija

Škorpije savršeno boli briga da pospremaju kuću. Jedini izuzetak koji prave je kada im dolaze neki VIP gosti, pa se tada potrude da im kuća bude uredna.

Mada, ni tada se ne trude previše, jer ih prosto ne zanima šta će drugi reći o tome kako im kuća izgleda. Potpuno su u fazonu: ‘Ako dolaziš i zagledaš mi po ćoškovima, nemoj ni da mi dolaziš’.

Realno, Škorpije uopšte ne zanima čišćenje kuće, radije će bindžovati serije, igrati igrice, zezati se sa društvom ili gledati TV. Više vole da nekome plate da im sredi kuću nego da se time bave sami.

Lav

Za Lava, čišćenje kuće je uzaludan posao. Neoprano posuđe u sudoperi nije razlog za brigu. Oni će sigurno sve to srediti u nekom momentu, a do tada ravnodušno gledaju na nered. Lavovima je uvek na prvom mestu njihov lični izgled, a zatim sve ostalo.

Ako Lav žuri na posao, onda mu prioritet neće biti nameštanje kreveta ili raspremanje kuće. Lav će radije angažovati nekoga ko će mu pomoći u kućnim poslovima, dok se fokusira na zaradu novca.

Jarac

Jarčevi se ne mogu nazvati aljkavim ljudima, pogotovo ne muški pripadnici ovog znaka. Ali, oni jednostavno ne vole kućne poslove.

Oni će radije satima da gledaju u telefon ili u televizor i prstom neće mrdnuti kako bi nešto očistili po kući.

Jarčevi su ti koji najčešće svojoj deci delegiraju posao oko čišćenja kuće. Jarčevi će verovatno u jednom trenutku očistiti kuću, ali to mora da bude neka krajnja vanredna situacija koja će Jarca da natera da se time bavi sam.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com