Žive od kukanja: Ovo su 4 znaka kojima apsolutno niko ne može da udovolji

Žive od kukanja i sitnica im ne promiče. Pogledajte koja su to 4 znaka i zašto im je gotovo nemoguće udovoljiti.

Donesete kafu tačno onako kako su tražili, a oni je vrate jer je šolja prevelika. Postoje znaci koji žive od kukanja i to ne iz pakosti, već zato što im oko hvata svaku sitnicu koju ostali ni ne primete. Njima je teško ugoditi i kad se sjatite oko njih, a četiri znaka se ovde stalno ponavljaju.

Devica: Perfekcionizam koji svima ide na živce

Devici nikad nije dovoljno dobro, jer u glavi već vidi bolju verziju. Primeti zarez koji fali, tepih koji je za pet centimetara nakrivo, rok koji ste probili za jedan dan. Njena primedba zvuči kao prigovor, a ona je doživljava kao uslugu. Najgore prolazi onaj ko misli da je posao završen kad je Devica tek počela da gleda.

Subotom popodne, dok ostali odmaraju, Devica preuređuje fioku koju ste vi juče „sredili“. Ako baš želite mir, ne pitajte je za mišljenje pre nego što stvarno zatražite kritiku. Ona će vam je dati, do detalja.

Jarac: Profesionalni namćori koji žive od kukanja

Jarcu smeta neozbiljnost više nego sama greška. Obećate previše, odradite napola, dođete bez plana, i njegovo lice se zatvori kao kasa u ponoć. Ne viče, ali ćutanje boli jače. Trud koji ne donosi rezultat za njega je samo gubljenje vremena. Zbog ovakvog stava, mnogi kažu da Jarčevi žive od kukanja na sve što nije urađeno baš onako kako su oni zamislili.

Tokom radne nedelje Jarac meri ljude po onome što su uradili, ne po onome što su rekli. Ako mu nešto predajete, neka bude gotovo kako treba, ne samo gotovo. U ponedeljak ujutru mu nemojte prodavati izgovore, jer ih je čuo sve.

Rak: Kad sitnice postanu nepremostive prepreke

Raku ne fali precizan posao, fali mu osećaj da je važan. Zapamtiće kako ste mu odgovorili u utorak uveče, koji ste rođendan zaboravili, kojim ste se glasom javili na telefon. Kad oseti da ga zanemarujete, nezadovoljstvo izbije na površinu i pre nego što shvatite šta se desilo.

Praktična pomoć ga ne greje ako nema topline iza nje. Rak ne traži savršenstvo, traži da bude viđen. Problem je što okolina retko pogodi šta mu tačno treba, pa njegovi prigovori zvuče nejasno i preterano, a iza njih stoji obična potreba da se oseti cenjeno.

Vaga: Večiti nezadovoljnici koji žive od kukanja

Vagi smeta kad se naruši sklad, pa makar to bila jedna grubo izgovorena rečenica usred prijatne večere. Primeti ton, raspored stolica, način na koji ste nekog prekinuli. Retko prigovara naglas, ali uzdahne tako da svi za stolom utihnu.

Najveći problem nije što Vaga ima ukus, nego što stalno vaga svaku mogućnost dok atmosfera ne padne sama od sebe. Ona želi da sve bude lepo i korektno. Upravo zbog te potrebe za ravnotežom, drugima deluje kao osoba kojoj je nemoguće pogoditi meru.

Sa Device, Jarcem, Rakom i Vagom kritika dolazi iz visokih očekivanja, ne iz zlobe. Iza svakog prigovora obično čuči nešto sasvim ljudsko.

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