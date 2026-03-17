Život će postati znatno bolji za 4 znaka, do kraja godine čeka ih sreća i izobilje kao nagrada za sve muke

Lav, Vodolija, Škorpija i Bik sve do kraja godine privlaće sreću i blagostanje. Život će postati znatno bolji jer zvezde nagrađuju za muke.

Četiri horoskopska znaka će privući sudbonosno izobilje do kraja 2026. godine kao nagradu od univerzuma „za sve sa čime su se borili u poslednje dve godine“. Život će postati znatno bolji za njih, tvrdi astrološkinja Ejmi Demur.

Demur je objasnila da su ovi znaci doživeli značajne prepreke u poslednjih nekoliko godina. Međutim, nakon što su se suočili sa teškim realnostima i snašli se u karmičkim odnosima, život će konačno postati znatno bolji. Najzahtevnija energija je iza nas i sada se otvara prostor za dolazak izobilja.

Lav – blagoslovi u svakoj oblasti života

Lave, sa Jupiterom, planetom izobilja, koji ulazi u vaš znak krajem juna 2026. godine, privlačićećete bogatstvo izobilja do kraja godine. U stvari, „vi ste jedan od najblagoslovenijih znakova ove godine“, rekla je Demur, dodajući da vas očekuju „blagoslovi u svakoj oblasti vašeg života“.

Od ljubavnog života do karijere, očekujte veliko unapređenje pre kraja 2026. Ovo su odlične vesti za vas, jer poslednje dve godine nisu bile najprijatnije. Bilo da je u pitanju slomljeno srce ili razočaranje, verovatno ste se osećali kao da vam je ceo život stavljen na čekanje. Srećom, 2026. je godina kada ćete konačno dobiti sve za šta ste radili.

Vodolija – bogat ljubavni život

Vodolija, privlačićećete bogatstvo izobilja u svoj ljubavni život do kraja 2026. Prema Demuru, dugotrajni „ciklus slomljenog srca, izdaje i razočaranja koji je mučio vaš ljubavni život poslednje dve godine konačno se završava 2026. godine“.

Astrolog je objasnio da su „veze bile jedan od vaših najvećih karmičkih testova, mentalno i emocionalno“ poslednjih nekoliko godina, ali tome konačno dolazi kraj. Kao što je Demur rekla, 2026. je vaša godina jer ste zvanično naučili svoje karmičke lekcije. Život će postati znatno bolji, jer privlačite samo najbolje do kraja godine. Očekujte da ćete steći nova poznanstva i produbiti odnose koji su u skladu sa vašim potrebama.

Škorpija – nikad bolji uspeh u karijeri

Škorpije, proteklih nekoliko godina je bilo prilično brutalno za vas jer ste se osećali neispunjeno na poslu, objasnla je Demur. Srećom, najgore je prošlo i sada privlačite sudbinu i obilje u svoju karijeru. Do kraja 2026. godine, „dobićete ogromne blagoslove u karijeri i finansijama“.

Prema rečima astrologa, 2026. je godina u kojoj će unapređenja i poslovne prilike postati izraženije za vas. Sav naporan rad koji ste ulagali konačno se isplaćuje jer počinjete da postižete prave rezultate. Zato, nastavite da vredno radite, Škorpije. Čak i ako sada deluje beznadežno, uspeh je odmah iza ugla.

Bik – godine muka su završene

Život vam nije bio lak u poslednjih nekoliko godina. Od 2018. godine, suočavate se sa Uranom, planetom previranja, u vašem znaku, što je dovelo do „razočarenja, emocionalne iscrpljenosti ili gubitaka u više oblasti vašeg života“, objasnio je Demur.

Koliko god da je bilo izazovno, nikada niste bili osoba koja odustaje od izazova. A sada, nakon što ste prošli kroz ovaj period dubokog isceljenja, privlačite sudbinu i izobilje do kraja 2026. Život će postati znatno bolji pošto Uran napušta vaš znak 25. aprila 2026. godine, kada život iznenada postaje mnogo lakši i daleko isplativiji.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com