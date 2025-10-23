Život im se menja iz korena: Istina izlazi na videlo – stiže novi krug sudbine

Astrološki aspekti ovog perioda donose snažne preokrete sudbine za određene znakove Zodijaka.

Pomračenja, retrogradni planeti i tranziti utiču na sudbinu, ljubav, posao i lične odluke. Evo pregleda znakova kojima se život menja u narednim mesecima.

Prema horoskopu, u oktobru nas očekuje niz astroloških kretanja koja mogu izazvati duboke transformacije u životima mnogih ljudi. Pomračenje Meseca u Biku, retrogradni Neptun u Ribama, povratak Plutona u direktnu tačku i ulazak Marsa u Škorpiju stvaraju intenzivnu astralnu klimu, u kojoj istine sudbine izlaze na površinu, a teške odluke postaju neizbežne.

Bik – suočavanje sa istinom

Bikovi su u centru pažnje. Pomračenje Meseca u njihovom znaku donosi emocionalne odluke i neke sudbinske završetke. Iako vole stabilnost, sada je vreme da se oslobode svega što ih sputava. Oni koji se odvaže na promene, otvaraju prostor za nove prilike i lični rast.

Devica – introspektivni preokret

Device ulaze u fazu unutrašnjeg resetovanja. Retrogradni Neptun donosi dileme i preispitivanja, pa mnoge Device odlučuju da prekinu odnose ili projekte koji više nemaju smisla. Oktobar i novembar su idealni za mentalno čišćenje i redefinisanje ciljeva.

Vaga – balans i novi početak

Vage se suočavaju sa izazovima u vezi sa finansijama i odnosima. Mars u Škorpiji donosi sudbinski intenzitet, dok Sunce u njihovom znaku osvetljava lične granice. Vreme je da se oslobode toksičnih veza i pronađu autentičan balans između ljubavi i posla.

Jarac – kraj žrtvovanja

Pluton u direktnom hodu donosi Jarčevima snagu i jasnoću. Posle dugog perioda odricanja, sada mogu da postave granice i izaberu put koji više odgovara njihovoj sudbini. Moguće su promene statusa, priznanja i novi profesionalni izazovi.

Vodolija – transformacija kroz istinu

Vodolije prolaze kroz duboku ličnu transformaciju. Mars aktivira karijeru, a Pluton im daje snagu da preseku karmičke i sudbinske obrasce. Oktobar i novembar donose radikalne odluke u ljubavi i poslu, ali i šansu za iskrenije odnose.

