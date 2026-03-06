Život im se menja iz korena, ovi srećni znakovi postaju magnet za bogatstvo i obilje od 6. marta

Ribe, Škorpija, Devica i Rak su srećni znakovi danas. Život im se menja iz korena, Venera ulazi u Ovna 6. marta i donosi sreću i obilje.

Četiri horoskopska znaka privlače značajno bogatstvo, obilje i sreću 6. marta 2026. U petak, Venera ulazi u Ovna i plamti, najavljujući novi početak. Život im se menja iz korena.

Ulazak Venere u Ovna je korak niže od njenog uzvišenog tranzita kroz Ribe. U Ribama, Venera je bila pijana ljubavlju, ali u prvom vatrenom znaku zodijaka, mora da radi da bi dobila ono što želi.

Pošto vlada ljubavlju, lepotom, imovinom, novcem i svim materijalnim posedima, vaša želja za sticanjem luksuznih dobara raste. Problem je što Venerina meka priroda postaje malo povređena u Ovnu, pa je mnogo lakše izgubiti ono što dobijete ako niste pažljivi.

Sada, rizici uključuju impulsivno trošenje kada mislite da morate da potrošite novac da biste ga zaradili. U vašoj potrazi za privlačenjem sreće, previše asertivnosti može je zapravo odvratiti.

Današnji put je prožet napetošću dok Venera uči da se kreće novom energijom koja je za nju neprijateljska teritorija. Život im se menja iz korena, jer su određeni znaci stvoreni da se bolje nose sa nedaćama od drugih. Rođeni su da izdrže i pretvore pretnje u prednosti. Njihova otpornost je ono što privlači sreću i obilje u njihove živote 6. marta.

Oni su SWOT tim zodijaka, pravi magneti za mogućnosti. Život im se menja iz korena, a potencijal i strast se otkrivaju u petak. Hajde da istražimo kako.

1. Ribe – srećni ste, kroz davanje privlačite bogatstvo

Kada Venera uđe u Ovna 6. marta, aktivira vašu drugu kuću bogatstva i ličnih stvari. U petak privlačite bogatstvo i obilje kroz stvari koje već imate jer ste u miru. Energetski se menjate iz načina razmišljanja oskudice u način ispunjenja. Ponašate se drugačije kada ste zahvalni. Kada ste zadovoljni, samouvereni ste.

U petak, kada ste okruženi uspešnim ljudima, podsvesno ne osećate nikakvu čudnu, nezdravu vibraciju. Ne ponašate se očajno ili kao osoba koja je tu samo da bi dobila ono što želite iz razgovora. Vaša energija nije transakciona, a osećaj ispunjenosti znači da ste spremni da pružite pomoć, a ne da je primite.

Život sa rukom koja pomaže ljudima u nevolji znači da šaljete signal univerzumu koji on razume i na koji reaguje. Vi ste katalizator, kanal nade i posuda iz koje može da teče obilje. Postajete obilni jer dajete dok primate, a to vas čini veoma, veoma srećnim.

2. Škorpija – sloboda oslobađa moćnu energiju

6. marta privlačite obilje i sreću kroz svoje svakodnevne rutine. Ulazak Venere u Ovna je čvrst podsetnik da ste dobri samo koliko je dobro vaše zdravlje. Postoji direktna veza između samodiscipline i bogatstva. Ako ste stalno van kontrole, bilo emocionalno, fizički, finansijski ili duhovno, teško vam je da zadržite ono što dobijete. Tokom ovih trenutaka nestabilnosti, Venera uskraćuje svoje darove. Vladana Bikom i Vagom, ona zahteva ravnotežu i stabilnost da bi pravilno funkcionisala.

Sa svojom intenzivnom prirodom, Škorpije, ponekad gomilate i zadržavate svoju moć da biste drugima pokazali svoju moć. Međutim, manipulativna samokontrola se često obija o glavu, i u petak vidite ovaj način razmišljanja onakvim kakav jeste i brzo odlučujete da ga promenite.

Laserski se fokusirate na način na koji sreća funkcioniše i odlučujete da predate svoju volju moćima koje postoje. Gde ste nekada uskraćivali pomoć, vi dajete dobrovoljno. Gde ste nekada zahtevali kontrolu, ne tražite ništa zauzvrat.

Sloboda koju osećate 6. marta postaje oslobađanje moćne energije. Sada privlačite obilje, onu vrstu savršenu za vas, a ono što vam ne treba, delite. Drugi vas smatraju srećnim jer možete tako velikodušno davati.

3. Devica – sistem podrške funkcioniše besprekorno

Vaši intimni partnerski odnosi se aktiviraju kada Venera uđe u Ovna 6. marta. U brojevima je snaga, a u petak privlačite obilje i sreću zbog prilika koje povezuju vaš život sa drugima. Kada vas neko zamoli za pomoć, vi to učinite. Kada vam je potrebna podrška, dobijate je.

Upravo vaša pedantna priroda je ono što drugi smatraju tako impresivnim. Zato, kada zatražite pomoć, znaju da je to pravi zahtev. Venera u Ovnu je impulsivna, tako da ne morate da čekate.

Retko postoji potreba da se previše razmišlja. Trenutak je dovoljan, a pominjanje je sve što je potrebno. Danas shvatate koliko ste srećni što imate dobar sistem podrške koji tako glatko funkcioniše.

4. Rak – sve čega se dotaknete danas donosi izobilje

Sa Venerom u Ovnu 6. marta, privlačite obilje i sreću u svoju karijeru. Motivisani ste i vođeni željom da profesionalno uspete u petak, i to se vidi.

Vi ste tip osobe koja nosi svoje srce na rukavu. Ponekad se ovo oseća kao slabost, ali je idealno za manifestovanje obilja i sreće. Autentične emocije su moćan alat kada je u pitanju Zakon privlačnosti. Ono što strastveno osećate bez ikakve rezerve je poput dimnog signala univerzumu. Govori univerzumu koliko ste zaista ozbiljni.

Energija 6. marta je savršena za obavljanje stvari koje ljudi rade kada žele da napreduju na radnom mestu. Sve čega se dotaknete u petak je urađeno odlično. Akcija je vaša profesionalna tetovaža koja ostavlja trag na drugima, utiskujući ih ko ste i šta želite da budete. Univerzum primećuje i baca vam kosku. Ubrzo se stres na radnom mestu čudesno pretvara u izobilje.

(Krstarica/YourTango)

