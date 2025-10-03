Život im se menja posle 3. oktobra: Tri znaka horoskopa ulaze u period neviđene sreće

Nakon 3. oktobra 2025. energija Meseca u rastućoj fazi u Vodoliji donosi povoljnu klimu za napredak, jasnije odluke i neočekivane prilike koje tri horoskopska znaka mogu iskoristiti da im život postane bolje.

Bik — sitne promene koje vode velikim rezultatima

Za Bikove se otvaraju mogućnosti koje su ranije bile neprimetne; male izmene u dnevnoj rutini ili razmišljanju nagomilavaju se i dovode do osećaja da se napor konačno isplati, a život postaje lakši i sigurniji.

Blizanci — društvene veze pretvaraju probleme u prilike

Blizanci lako pronalaze rešenja kroz razgovore i prijateljstva; tokom ove lunarne faze društvene interakcije mogu otkriti neočekivane prilike i vratiti osećaj kontrole i optimizma.

Rak — oslobađanje od napetosti i ponovni povratak radosti

Rakovi će osećati olakšanje jer su do sada radili na smanjenju unutrašnje napetosti; podrška prijatelja i porodice pomaže im da ponovo zablistaju i otvore se lepšim promenama u životu

