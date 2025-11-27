Život iz bajke počinje za ova 3 znaka, decembar im donosi sreću i neverovatno blagostanje

Za Blizance, Devicu i Ribe počinje život iz bajke. Sa završetkom retrogradne sezone ovog meseca, život postaje mnogo bolji za ova tri horoskopska znaka do kraja decembra 2025. Značajne astrološke promene konačno ublažavaju energiju koja im je stvarala izazove.

U decembru konačno izlazimo iz senke Merkurovog retrograda, koja se završava 17. decembra. Nakon retrograda, “Krilati bog” obično ima potrebu za nekoliko nedelja da uhvati tempo i vrati se u normalu. Tako da do tada ništa nije potpuno završena priča, ali do kraja meseca stvari konačno ponovo dobijaju pravi smisao.

Saturn postaje direktan 28. novembra i ponovo počinje da se kreće napred do kraja decembra. Planeta karme prelazi poslednjih nekoliko stepeni Riba pre nego što definitivno uđe u Ovna u februaru 2026. Zajedno sa Saturnom, Pluton je sada direktan, a Neptun postaje direktan 10. decembra, takođe napuštajući Ribe zauvek u januaru 2026.

Pre nego što se decembar završi, Sunce, Venera i Mars ulaze u Jarca, jedan od najstabilnijih znakova zodijaka. To znači da počinjemo da vidimo više ravnoteže u životu dok su praznici pred nama.

Ovi astrološki znaci konačno vide znake da nastaje njihov život iz bajke.

Blizanci – olakšanje i mnogo više stabilnosti

Merkurov retrograd i njegova senka već neko vreme unose nemire u vaše veze. Možete očekivati da se svi problemi izglade i vrate onakvi kakvi su bili pre početka retrogradne sezone. Olakšanje i mnogo veća jasnoća dolaze vam na put. Možete zaista shvatiti gde stvari idu ako ste u vezi, posebno nakon mladog Meseca 19. decembra koji pada u vašu sedmu kuću partnera.

Tokom četiri i po meseca (do prve nedelje novembra), Uran je bio u vašem znaku, stvarajući neke nepredvidive i možda neočekivane situacije u vašem životu. Sada kada je Uran nazad u Biku za sledećih pet meseci, možete slobodno da odahnete. Dok Uran prolazi kroz vašu devetu kuću, donosi bolje stvari jer je u trigonu sa vašim Suncem. Može se odnositi na putovanja, obrazovanje i vaš lični pogled na svet.

Saturn u Ribama je u kvadratu sa Suncem svakog Blizanca u nekom trenutku tokom poslednjih nekoliko godina, što usporava stvari i može delovati kao mokra ćebad. Ali ovog meseca oslobađate se te energije, što donosi mnogo više stabilnosti i kraj problema koje je stvarala.

Sa Suncem, Venerom i Marsom koji ulaze u Jarca, odnosno vašu osmu kuću, ovog meseca osećate se stabilnije i dobijate odličan početak baš na vreme za Novu godinu!

Devica – sve se vraća u normalu, sjajan kraj godine

Device, vaša vladajuća planeta Merkur je bila u retrogradu u novembru, stvarajući zbrku u komunikaciji i razmišljanju. Ali 17. decembra konačno napušta svoju senku zauvek i stvari se vraćaju u normalu kada je u pitanju komunikacija (a potencijalno i stvari po kući prestaju da se kvare!).

Uran je bio u Blizancima skoro pola godine, što je izazovna energija za vas, Device. Ali Uran je sada nazad u Biku, donoseći nove prilike na vaš put. I Saturn i Neptun u Ribama su bili u opoziciji sa Suncem svake Device ove godine, ali se ovaj period uskoro završava, što je razlog više za slavlje.

Sunce, Venera i Mars su bili u kvadratu sa vašim Suncem poslednjih nedelja u vašoj četvrtoj kući koja vlada domom i vašom osnovnom stabilnošću.

Ovo je obično stresan period, ali kako Sunce, Venera i Mars ulaze u Jarca ovog meseca, oni su u znaku koji je kompatibilan sa vama, što stvari čini mnogo lakšim. Ne samo da je Jarac kompatibilan sa vama, već vlada vašom petom kućom ljubavi i zabave. Tako da, nakon Mlađaka u Strelcu 19. decembra, stvari postaju bolje i možete se radovati sjajnom kraju godine!

Ribe – velika promena u Novoj godini

Merkurov retrograd i njegova senka su stvarali probleme u vašem poslu i karijeri, Ribe, ali period senke se konačno završava 17. decembra i možete početi da se vraćate u normalu.

Uran u Blizancima je bio u kvadratu sa Ribama poslednjih nekoliko meseci, ali Uran nazad u Biku radi mnogo bolje za vas. Neptun u konjunkciji sa vašim Suncem je verovatno takođe stvorio veliku količinu konfuzije i neizvesnosti. Da i ne pominjemo Saturn u vašem znaku koji se podudara sa velikim, ako ne i teškim, životnim promenama. Ali ste na poslednjoj deonici ovog dugog i teškog putovanja i možete se radovati velikoj promeni u Novoj godini.

Kada Sunce, Venera i Mars pređu u Jarca ovog meseca, osećaćete mnogo više stabilnosti. Postajete društveniji i skloniji umrežavanju sa drugima ovog meseca, što znači da će u drugom delu decembra početi vaš život iz bajke i osećaćete se mnogo bolje.

Koristite ovu moćnu astrološku energiju da zakoračite u Novu godinu sa obnovljenim samopouzdanjem i jasnoćom!

(Krstarica/Luftika)

