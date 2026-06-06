Sudbina je zapisala bogatstvo za ova 3 znaka: Jun je mesec kad im se život menja iz korena

Život se menja iz korena za tri znaka u junu, novac stiže sa svih strana, a dugovi nestaju. Saznajte da li ste među njima.

Dok većina kroz jun gura na autopilotu, za Ribe, Strelca i Devicu ovaj mesec dolazi sa drugim imenom. Zove se naplata. Sve što su čekali, sve što su odavno zaslužili i sve što im je dugovano sleće odjednom, na isti račun, u istoj nedelji. Novac, mir, kraj rata sa minusom. Trenutna konstelacija šapuće da im se život menja iz korena, i niko iz njihovog okruženja neće stići da pojmi koliko se brzo to odvija.

Ribe: Novac dolazi iz pravca odakle ga niko nije čekao

Ribe ulaze u jun sa praznim novčanikom i glavom punom nedovršenih računa. Krediti rastu, minusi se gomilaju, jutro počinje istim pitanjem. Odakle sad pare za sve ovo? Već od prve nedelje, oko 8. juna, klupko počinje da se odmotava.

Planete su se namestile tako da posao koji je mesecima stajao u mestu konačno krene, a isplata koja se otezala stiže na račun bez najave. Uz to im na vrata kuca i jedna neočekivana prilika za dodatnu zaradu, vrsta ponude koja se ne odbija i koja menja mesečna primanja za stalno. Dugovi koje su smatrali nerešivim brišu se jedan po jedan, gotovo tiho.

Do kraja juna Ribe gledaju u stanje na računu i ne veruju sopstvenim očima. Prvi put posle dugo vremena uveče legnu bez čvora u stomaku.

Strelac: Konačno prestajete da hranite tuđe budžete

Strelcu velikodušnost nikad nije manjkala. Pozajmljivao je, ćutao kad je trebalo da traži nazad, plaćao tuđe ručkove dok je sopstvene račune odlagao za sledeću platu. Jun stavlja tačku na tu naviku, i to bez drame.

Prema trenutnoj konstelaciji, suma koja stiže Strelcu nije sitan dobitak. Dovoljna je da pokrije sve stare minuse, da vrati sve što je pozajmljivao bez pitanja, i da ostane za ono što je sebi godinama obećavao pa odlagao. Njima se život menja iz korena u drugoj polovini meseca – kroz poslovnu vest, nova pozicija, ugovor koji se potpisuje na duže, ili izvor prihoda koji menja sliku do kraja godine.

Sasvim druga priča. Strelac po prvi put oseti da ima više nego što mu treba, i taj osećaj se, za razliku od prethodnih, ne topi do sledeće srede.

Devica: Kako da prepoznate da je naplata već počela

Devica je radila dok su drugi gledali serije. Štedela dinar po dinar dok su drugi trošili u rate. Odricala se sitnica koje joj se nisu odricale, ali je ćutala jer je verovala da strpljenje ima svoju cenu.

Jun je mesec kada se ta cena isplaćuje do poslednjeg dinara. Novac joj stiže iz pravca koji nije planirala, stara investicija koja je konačno sazrela, dug koji je otpisala kao izgubljen, poslovni dogovor zakopan još od jeseni. Sve to udara u istom periodu, u razmaku od nekoliko dana.

Obrt u životu Device se ne meri ciframa, nego činjenicom da prvi put ne mora da bira između onoga što treba i onoga što želi. Oboje može. I ostaje.

Sudbina ne kuca dvaput, a jun je njen poziv

Ribe, Strelac i Devica nisu se slučajno našli na ovoj listi. Svako od njih je predugo nosilo svoj teret, predugo čekalo na svoj red, predugo se pitalo dokle više ovako. Jun je tihi odgovor na sva ta pitanja.

Naplata stiže odjednom i briše ono što je bilo, ostavljajući iza sebe svakodnevicu koju ova tri znaka jedva prepoznaju kao svoju. A to im je, ruku na srce, zvezdana mapa odavno dugovala.

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