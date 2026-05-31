Život napokon postaje mnogo bolji za 3 znaka tokom nedelje od 1. do 7. juna, a jednog čeka poziv koji menja sve

Život napokon postaje bolji već od ponedeljka ujutru, i to ne na onaj uopšten „biće bolje“ način, već konkretno, kroz tri situacije koje su mesecima stajale u mestu. Mars ulazi u Lava 2. juna i pokreće stvari koje su tri znaka skoro otpisala. Jedan od njih ove nedelje konačno dobija odgovor koji čeka od marta.

Blizanci: Telefon koji zvoni u utorak menja celu priču

Sunce vam je već u znaku, a od utorka stiže poziv ili poruka koja zatvara temu o kojoj ste digli ruke. Posao koji ste mislili da je propao, vraća se na sto, samo pod boljim uslovima nego prvi put. Blizanci u junu konačno naplaćuju strpljenje iz prošle jeseni. Život napokon postaje bolji.

Sredinom ove nedelje neko iz inostranstva javlja se sa ponudom za saradnju. Nemojte odmah pristajati, sačekajte petak, pa pregovarajte. Razlika u novcu može biti dvocifrena, ako se ne prodate jeftino. Ljubavno, stari kontakt se javlja, ali ovog puta vi imate kontrolu, ne on.

Devica: Kraj iscrpljujućeg perioda na poslu

Šest meseci ste vukli tuđi posao bez priznanja. Od srede, neko iznad vas konačno vidi šta radite, i to glasno. Nije reč o povišici odmah, ali stiže ponuda za poziciju koja menja vaš status u firmi.

Devica ove nedelje prestaje da se pravda za stvari koje nisu njena greška. Mars u Lavu vam daje neobičnu hrabrost da kažete „ne“ bez objašnjavanja. Petak donosi razgovor koji ste odlagali mesecima, i taj razgovor će vas osloboditi tereta koji ste nosili od jeseni. Zdravlje se popravlja čim prestanete da spavate sa telefonom pored glave.

Šta tačno znači „povoljan astrološki period“ za ove znakove

Povoljan period znači da se transiti planeta poklapaju sa vašim natalnim pozicijama tako da otključavaju situacije koje su bile blokirane. Konkretno, ova tri znaka imaju aspekte koji rešavaju zastoje u poslu, novcu i odnosima tokom sedam dana.

Strelac: Putovanje koje niste planirali otvara vrata

Vama se najviše menja slika sveta. Jupiter, vaš vladar, šalje vam priliku kroz osobu koju ćete sresti slučajno, najverovatnije u četvrtak ili petak. Ta osoba ima informaciju koja vam treba već dve godine. Strelac u prvoj nedelji juna dobija ponudu izvan zemlje, i to onu koja se ne odbija lako.

Finansijski, nedelja počinje skromno, ali se završava sa neočekivanim prilivom, najčešće od posla koji ste obavili pre tri ili četiri meseca. Neko se konačno setio da plati. Ljubavno, ako ste sami, vikend donosi susret sa nekim ko vam je intelektualno ravan, što vam je oduvek bila slaba tačka.

Zašto baš ova tri znaka, a ne ostali

Promene nabolje za znake ne dolaze nasumično. Blizanci, Devica i Strelac imaju ove nedelje aktivirane kuće karijere i novca kroz prelazak Marsa u Lava i nastavak Sunca u Blizancima. Ostali znakovi imaju povoljne dane, ali ne i ovako koncentrisanu seriju otključavanja.

Ako niste u ovoj trojci, ne znači da nedelja nije vaša. Znači da vaš preokret kasni dve do tri nedelje, jer vaše tranzite Mars aktivira tek u drugoj polovini juna. Strpljenje, koliko god bilo iritantno, ovog puta zaista isplati.

Kog dana ste vi osetili da se nešto pomera nabolje, i da li je stigao taj poziv koji čekate?

