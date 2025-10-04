Život napokon postaje mnogo bolji za ove znakove, dobiće iznenadne poklone sreće i neočekivane prilike

Posle 4. oktobra za Bikove, Rakove i Strelce život postaje mnogo bolji.

Mesec u kvadratu sa Uranom često izaziva iznenađenja, ali je dobro imati na umu da nisu sva iznenađenja ometajuća. Ponekad čak stižu kao iznenadni pokloni sreće ili neočekivane prilike. Ovaj tranzit Urana 4. oktobra pokazuje nam da sreća ne dolazi uvek iz pažljivog planiranja. Ponekad je spontanost ključna. Ovi trenuci nas podsećaju da ostanemo otvoreni.

Za tri horoskopska znaka, Mesec u kvadratu sa Uranom utiče na nas kroz brze promene i spremno prilagođavanje. Život se brzo menja, i ovog puta na bolje.

1. Bik – finansijske prilike

Tranzitni Mesec u kvadratu sa Uranom potresa stvari i oseća se kao da ćete dobiti neočekivani poklon. Možda nije bilo planirano da stigne 4. oktobra, ali ovo iznenađenje vam ide u svakom slučaju.

Možda vas očekuje finansijski uspon, i to nešto što nećete želeti da odbijete. To znači da morate biti oprezni i paziti na ono što dolazi. Ne želite da propustite ovu priliku.

Ovo je dan kada univerzum dokazuje da se dobre stvari mogu brzo desiti. Budite prijemčivi, jer ono što dođe može otvoriti vrata na koja niste razmišljali.

2. Rak – pozitivno razmišljanje

Sreća vas pronalazi u subotu, Rakovi, i pokazuje vam da pozitivno razmišljanje zaista funkcioniše. Iako ste oduvek verovali u to, lepo je videti koliko moćno može biti takvo razmišljanje.

4. oktobra možete doživeti iznenadnu sreću zbog razgovora koji vodite sa članom porodice ili nekim koga smatrate bliskim. Videćete da vas sreća čini olakšanim. Život se poboljšava.

Naučićete da, iako je lepo gledati kako vam se bankovni račun sve više puni, podjednako je lepo živeti život u miru. Tokom kvadrata Meseca sa Uranom, dobijate tu jasnoću vida. Vi ste srećna osoba. Sve je dobro.

3. Strelac – sreća kroz slučajan susret

Mesec u kvadratu sa Uranom donosi vam upravo onu vrstu vibracije koju najviše volite. 4. oktobar se oseća brzo, iznenađujuće i uzbudljivo. U subotu možete naići na sreću kroz slučajan susret, i definitivno ćete je maksimalno iskoristiti.

Život postaje bolji za vas i nije samo stvar sreće. Vreme igra ogromnu ulogu u tome kako će se ovaj dan odvijati za vas. Neočekivane promene mogu vam doneti put do uspeha.

Ovakav optimističan stav može promeniti celu igru u vašu korist. Ovo je način na koji univerzum nagrađuje vašu otvorenost. 4. oktobar dokazuje da bogatstvo pripada onome ko je otvorenog uma i da ste spremni da ga zauzmete, prenosi YourTango.

