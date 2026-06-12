Život počinje da se kreće u pravom smeru za 5 znakova pre kraja juna, a jedan već ovog vikenda osetiće poboljšanje

Život se kreće u pravom smeru za pet znakova pre kraja juna 2026. Proverite da li ste na spisku i šta vas tačno čeka.

Jupiter napušta jedan znak 30. juna, i ovih pet ljudi pamtiće taj datum jer život počinje da se kreće u pravom smeru. Samo zato što vam se godinama vrtelo u krug, ne znači da će tako ostati. Astrološkinja Bela Luna kaže da jun 2026. donosi energiju koju smo svi čekali, vrata se otvaraju, vera se obnavlja, dešava se isceljenje. Po prvi put posle dugo vremena osetićete da se sve preokreće u vašu korist.

Zašto baš jun 2026 sve menja

Razlog je susret Jupitera i Venere 9. juna. Planeta obilja i planeta ljubavi poravnavaju se i pokreću lavinu koja se za pet znakova oseća do poslednjeg dana meseca. Ako vam se sada ne čini tako, sačekajte. Najjači pomak stiže oko punog Meseca, a kraj junske priče poklapa se sa Jupiterovim ulaskom u nov znak. I baš tada život počinje da se kreće u pravom smeru.

Rak: poslednji pun mesec sa Jupiterom u vašem znaku

Ovo je poslednji pun mesec dok je Jupiter u Raku, kaže Luna. Posle susreta sa Venerom 9. juna stiže nagli skok u ljubavi, finansijama i moći privlačenja. Od popravljanja odnosa do finansijske stabilnosti koju ste dugo čekali, sve liči na grozničav san. A pravi nastavak počinje 30. juna, kada Jupiter ulazi u vašu drugu kuću novca.

Jarac: prava osoba ulazi i prevrće sve naglavačke

Sa Jupiterom i Venerom u vašoj sedmoj kući partnerstva, ljubav bi trebalo da vas pronađe pre kraja juna. Svejedno da li ste u vezi ili tek tražite, tenzije popuštaju. Blagoslovi stižu kroz poslovna partnerstva i romantične veze. Pun Mesec u vašem znaku 29. juna stavlja tačku, krupni rezultati su tu.

Blizanci: posejte seme za bogatu budućnost

Još traje vaša sezona, i osećate se sjajno. Mlad Mesec u Blizancima 15. juna otvara prostor da posejete seme za godine koje dolaze. Uz konjunkciju Jupitera i Venere u vašoj kući finansija, do kraja meseca stiže ozbiljna nagrada. Uskoro osvajate džekpot, čak i ako vam se sada ne čini tako.

Kako da Lavovi ne propuste svoj trenutak

Lave, jun 2026. biće prelomni mesec. Jupiter ulazi u vašu prvu kuću sopstva 30. juna i sa njim stižu sreća i prilike. Finansijske mogućnosti, novi ljudi, sve počinje da gravitira ka vama. Venera prolazi kroz vaš znak, pa se osećate privlačnije i samouverenije nego ranije. Ako vam je ikad trebala dozvola da krenete za najluđim snovima, evo je.

Vaga: karijera ide na sledeći nivo

Posle 9. juna otvaraju se poslovi i prilike o kojima ste maštali, Vaga. Jupiter i Venera poklapaju se u vašoj desetoj kući karijere, a vi se stalno zatičete na pravom mestu u pravo vreme. Bilo da pokrećete posao ili konačno dobijate unapređenje, ništa neće biti isto kada se jun 2026. završi.

Ako ste na ovom spisku, šta ćete prvo proveriti, ljubav ili novčanik? Napišite u komentarima koji ste znak i da li već osećate da se nešto pomera.

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