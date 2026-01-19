Život postaje bolji za ova 4 znaka, sezona Vodolije od 19. januara do 18. februara donosi im bogatstvo, karijera i finansije cvetaju

Život postaje bolji za Vodoliju, Ovna, Lava i Vagu tokom sezone Vodolije od 19. januara do 18. februara. Ponovo su u centru pažnje.

Život postaje bolji za četiri horoskopska znaka tokom sezone Vodolije, koja počinje 19. januara 2026. i donosi mnoštvo nove energije koja menja stvari do 18. februara.

Ovi astrološki znaci imaju koristi od optimizma i obilja povezanih sa sezonom Vodolije, što im pomaže da zakorače u svoju moć sa mnogo više samopouzdanja, jer Merkur i Mars takođe ulaze u ovaj znak 20. i 23., respektivno.

Ova horoskopska sezona je samo početak buđenja za ove znake, jer ih ove predstojeće planetarne promene podsećaju da imaju potencijal da postignu sve sve dok ostanu prizemljeni i fokusirani.

Dok nas je sezona Jarca naučila sve o upravljanju našim odgovornostima, sezona Vodolije je vreme kada posežemo za zvezdama. Ali postoji nešto važno u vezi sa sezonom Vodolije ove godine, a to je podrška koju imamo od prijatelja, porodice, pa čak i kolega. Tokom narednih nekoliko nedelja život postaje bolji, bićemo primorani da pomognemo i pružimo podršku drugima, posebno ako smo se uglavnom fokusirali na sopstveni razvoj tokom sezone Jarca.

1. Vodolija – karijera cveta

Život postaje bolji za vas tokom vaše astrološke sezone dok vraćate svoju iskru. Ulazite u centar pažnje bez sumnje u sebe. Sada kada je Sunce u vašem znaku, stvari se menjaju i osećate se više kontrolisano. Vaša karijera cveta, a vaši odnosi su jači.

Sezona Jarca je bila period razmišljanja i istraživanja. Sada kada ste stekli neko razumevanje, ova era vas priprema za ono što će Jupiter u Lavu doneti u narednih nekoliko meseci. Sa višestrukim planetama u vašem znaku ovog meseca, nebo je granica. Nastavite napred i borite se za svoje snove i fokusirajte se na otpornost. Sa ulaskom Marsa u vaš znak, spremniji ste da radite više na onome što želite da postignete.

Tokom vaše sezone, moguća su pomirenja u vašim prijateljskim krugovima. Ljubav je snažan katalizator tokom ovog vremena, jer se Venera i Pluton susreću u vašem znaku. Ljubav i zahvalnost za podršku koju dobijate i pokazivanje sebe pomoći će vam da težite izvrsnosti u narednih nekoliko nedelja.

2. Ovan – vraćate se stvarima koje volite

Kao vatreni znak, sezona Ovna i Vodolije aktivira vaše veze sa drugima i način na koji možete oživeti svoje kreativne ideje. Sve postaje mnogo bolje sa Merkurom i Suncem u Vodoliji koji stvaraju pozitivan aspekt vašem znaku, dajući vam želju i disciplinu potrebnu za učenje novih stvari.

Merkur i Mars takođe ulaze u Vodoliju, što vam olakšava rešavanje problema. Suočavanje sa bilo kojim predstojećim obavezama ili povratak organizovanju vaše liste obaveza biće mnogo jednostavnije. Imaćete više strpljenja i lakše je obratiti pažnju na detalje na poslu ili na zadatke koje trenutno imate na tanjiru. Ako ste bili radoznali u vezi sa nečim, sada je vreme da istražite i saznate više o tome.

Sa svim planetama koje ulaze u Vodoliju, vraćate se stvarima koje volite. Ovo je period radosti i sreće jer se osećate optimističnije u pogledu budućnosti. Prijateljstva teku mnogo lakše tokom ove sezone Vodolije. Svaka napetost koja se nakupljala nestaje jer ste spremniji da rešite stvari.

3. Lav – bićete praktični i marljivi

Sada kada je vaš sektor veza osvetljen Suncem, sezona Vodolije se oseća kao dašak svežeg vazduha nakon maglovite sezone Jarca. Sve postaje mnogo bolje kada se fokusirate na brigu o sebi i unesete puno ljubavi u sebe. Ovo je period za lično isceljenje i osnaživanje.

Ako ste bili u režimu pustinjaka, sada imate Veneru u ovom delu vašeg grafikona koja vas podstiče da stvarate veze i provodite vreme sa prijateljima. Mars takođe ulazi u Vodoliju, što vas podstiče da idete za onim što želite. Međutim, obavezno se fokusirajte na diplomatiju, posebno kada se bes razbukta.

Merkur takođe ulazi u Vodoliju, što pomera vaš fokus na karijeru, motivacije i ono što želite da postignete u budućnosti. Ovo služi kao uvod u ono što ćete doživeti kada Jupiter, planeta sreće i izobilja, uđe u vaš znak krajem juna. Sezona Vodolije je dobro vreme da pažljivo izgradite svoje finansije, jer ćete biti praktični i marljivi.

Vraćaš pažnju u centar pažnje i sijaš jače nego ikad. Pokreni svoje planove, dok se osećaš lepo, šarmantno i duhovito. Ovo je tvoje vreme da napreduješ i da se vratiš u svoj element.

4. Vaga – iskoristite skriveni potencijal

Život postaje bolji za tebe tokom sezone Vodolije, jer je to više opuštajuća energija nego sezona Jarca, koja te je fokusirala na obavljanje mnogih obaveza. Sada kada je Sunce u Vodoliji, pridruživši se Veneri, to povećava tvoj optimizam i podiže raspoloženje. Stvari deluju ostvarivije i spreman si da se suočiš sa svim izazovima.

Kao kardinalni znak, već ste ove godine iskusili mnogo lekcija. Sa svim što ste do sada naučili, sezona Vodolije je mnogo uzbudljivija i prijatnija. Sunce u Vodoliji osvetljava vaš sektor veza, dodajući ljubav i kreativnu energiju vašem svetu. Ako ste sami, verovatno ćete imati potrebu da ponovo počnete da se zabavljate kako se budete više zaljubljivali u koncept ljubavi. Venera u Vodoliji vam pomaže da se izlečite od prošlih iskustava ili može dovesti neke nove prijatelje u vaš život.

Kada Merkur uđe u ovaj deo vašeg grafikona 20. januara, istražite napušteni projekat ili se uronite u umetnički poduhvat koji ste već neko vreme gledali.

Ova sezona vam pomaže da proširite i iskoristite svoj skriveni potencijal. Zapamtite da imate veru u sebe i uživate u putovanju.

(Krstarica/YourTango)

