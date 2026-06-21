Život postaje bolji za 3 znaka kako odmičemo kroz nedelju od 22. do 28. juna, a Mars u Blizancima okreće sve naglavačke

Život postaje bolji za tri znaka kako klizimo kroz nedelju od 22. do 28. juna. Proverite da li ste na spisku i šta morate da uradite.

Život postaje bolji za tri horoskopska znaka, ali ne onako kako biste očekivali, najpre vas čeka mali haos pa tek onda olakšanje. Nedelja od 22. do 28. juna ne deli sreću na poslužavniku. Sunce je u Raku i nosi osvežavajuću, meku energiju, a onda 28. juna Mars uleće u Blizance i pali sve pod sobom. Komunikacija se ubrzava, umovi gore, a tempo postaje brži nego što vam je možda prijatno.

Mars u Blizancima sudara se s Uranom i menja pravila

Kako Mars ulazi u vazdušni znak, on se približava konjunkciji sa Uranom. Taj susret se zaokružuje 3. jula, ali udar osećate već krajem ove nedelje. Uran je planeta naglih obrta i donosi događaje koje niko nije najavio. Naizgled zbunjujuće, baš tu se krije poklon. Život postaje bolji za tri znaka, a promene prave prostor da se stvari poređaju bolje nego pre. Trik je u tome da im se ne opirete.

Vaga: prestanite da ugađate svima oko sebe

Merkur je u osetljivom Raku i sprema se da krene retrogradno. To donosi emocionalnu klackalicu i nagle promene raspoloženja. Zbunjenost vam ovde nije saveznik, zato držite glavu bistrom. Fokusirajte se na ono što je pred vama i napravite spisak prioriteta. Na poslu zapišite sve važno, da kasnije nema nesporazuma. Vreme je da prestanete da popravljate tuđa raspoloženja, Vage. Možete ostati diplomatski nastrojeni, ali čuvajte svoj mir, a ne tuđi. Ne možete usrećiti baš svakoga ove nedelje, i to je u redu.

Rak: vaša sezona traži da usporite

Energija vam je visoka, Rakovi, ali lako se zaglavljujete u sopstvenoj glavi. Marsova konjunkcija sa Uranom budi iritaciju i osećaj da ste pregoreli, a skoro retrogradni Merkur to samo pojačava. Izbegavajte velike nove zadatke jer ste preblizu retrogradnosti u svom znaku. Ako baš morate nešto da pokrenete, ne očekujte brz napredak. Ovaj tranzit može probuditi iznenadni bes, usmeren i na vas i na druge. Budite svesno ljubazni i ne ubeđujte nikoga u svoja gledišta po svaku cenu. Birajte vreme nasamo ili društvo ljudi koji su vam dokazano iskreni.

Kako tačno život postaje bolji za Blizance ove nedelje?

Mars ulazi u vaš znak i donosi brzu, oštru energiju, ali se odmah sukobljava sa Uranom. To je prevratnički spoj. Možete se osećati uznemireno dok pokušavate da pomirite logiku i osećanja. Planete vas guraju da slušate srce, a vaš vazdušni um traži dokaze, pa odatle frustracija.

Proveravajte detalje dvaput i napravite spisak prioriteta. Ako vas hvata nemir, ispustite napetost kroz pokret, šetnju ili bilo kakvu vežbu. Iako ste rođeni za društvo, ovih dana vam prija rad u samoći. Briga o sebi nije luksuz, već strategija. Provedite vreme u onome što smiruje um i dozvoljava vam da usporite.

Šta zaista donosi nedelja od 22. do 28. juna?

Nedelja od 22. do 28. juna donosi nemirnu energiju koja se na kraju pretvara u olakšanje za Vagu, Raka i Blizance. Mars u Blizancima i Merkur pred retrogradnošću traže strpljenje, jasne prioritete i manje ugađanja drugima.

Najveći zadatak ove nedelje nije da uradite više, već da pustite ono što ne možete da kontrolišete. Život postaje bolji onog trenutka kada prestanete da nosite tuđe emocije. A vi, koji ste od ova tri znaka prepoznali sebe u opisu i koju grešku iz prošle nedelje ne želite da ponovite?

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