Život postaje mnogo bolji od 13. do 19. aprila za ova 3 znaka, planete daju veliku dozu vatrene energije

Život postaje mnogo bolji od 13. aprila za Ovna, Vagu i Raka. Nemojte donositi prerane zaključke, planete vam daju ogromnu energiju.

Život postaje mnogo bolji od 13. do 19. aprila za 3 horoskopska znaka. Nakon nedelje od 13. do 19. aprila 2026. godine, Merkur se pridružuje Suncu, Marsu i Neptunu u Ovnu, dajući nam veliku dozu vatrene energije.

U ponedeljak, 13. aprila, Mars formira konjunkciju sa Neptunom. Ovo je zbunjujući tranzit koji ukazuje na iscrpljenost i lošu komunikaciju. Mars, posebno u Ovnu, vođen je egom i ne slaže se sa nesebičnom energijom Neptuna.

Merkur napušta Ribe i prelazi u Ovna u utorak, 14. aprila. U ovom vatrenom znaku, Merkur nam pomaže da budemo asertivniji i spremniji da prihvatimo nove izazove. Ipak, može delovati i nepromišljeno i nestrpljivo. U petak, 17. aprila, mlad Mesec izlazi u Ovnu. Ovo je odlično za sveže početke i nove živote, ali moramo biti svesni kako reagujemo na druge.

Na kraju nedelje, Mars je u konjunkciji sa Saturnom, a Sunce ulazi u Bika. Poravnanje Marsa i Saturna je frustrirajuće i može dovesti do toga da stvari zastoje ili potpuno zaustave. Srećom, sezona Bika nam ponovo daje osećaj stabilnosti na nogama.

Ovo je teška nedelja sklona sukobima i preterano agresivnim akcijama. Ipak, kada je prođete, život postaje mnogo bolji od 13. do 19. aprila 2026. godine.

1. Ovan – dobro razmislite pre nego što donesete zaključke

Ova nedelja deluje intenzivnije nego obično, sa velikom verovatnoćom pogrešne komunikacije ili zabune. Konjunkcija Marsa i Neptuna u ponedeljak, 13. aprila, je zamorna i obeshrabrujuća. Možete naići na lažne informacije, pa proverite svoje činjenice pre nego što delujete.

Merkur ulazi u vaš znak u utorak, 14. aprila. U kombinaciji sa aspektom Meseca i Neptuna sredinom nedelje, očekuje se nejasno razmišljanje. Na kraju nedelje, Mars u konjunkciji sa Saturnom predstavlja još jedan izazov koji uključuje bes i frustraciju.

Ovo nije sjajna nedelja za donošenje važnih odluka, zato odložite bilo šta slično koliko možete. Ako ne možete da odlažete, ne zaboravite da dvaput proverite svoje informacije. Ako se iznervirate, nemojte reagovati improvizovano.

Dobro razmislite pre nego što donesete bilo kakve zaključke ili date komentare koji mogu prouzrokovati dugoročnu štetu. Na kraju, ovo je dobra nedelja za dodatnu brigu o sebi.

2. Vaga – nemojte prerano donositi zaključke

Konjunkcija Marsa i Neptuna u ponedeljak, 13. aprila, donosi zabunu i lošu komunikaciju sa romantičnim partnerom ili nekim drugim sa kim imate svakodnevne veze. Kada Mesec uđe u Ovna sredinom nedelje, osećate bes prema partneru ili morate da rešite problem sa granicama.

Konjunkcija Marsa i Saturna na kraju nedelje takođe vas ostavlja iscrpljenim ili frustriranim zbog nekoga u vašem životu. Iako morate da se pozabavite nekim ličnim ili profesionalnim granicama, nemojte donositi zaključke ili žuriti ni sa čim.

Iskoristite energiju svoje Vage da biste postigli što je više moguće harmonije. Ako neko može to da uradi, to ste vi. To ne znači da budete gaženi ili pasivni. Držite stvari što pozitivnijim i proći ćete kroz nedelju nepovređeni.

3. Rak – kontrolišite svoju emocionalnu energiju

Ove nedelje se suočavate sa zbunjujućom i teškom planetarnom energijom. Kako nedelja počinje, osećate se maglovito ili izgorelo. Neko dovodi u pitanje vašu reputaciju ili način na koji se nosite sa stvarima. Do sredine nedelje, ovaj problem bi mogao dovesti do besa, posebno zato što vas konjunkcija Marsa i Saturna ostavlja iscrpljenim.

Kontrolišite svoju emocionalnu energiju koliko god je to moguće i nosite se sa događajima logično, a ne emocionalno. U stvari, ove nedelje, ako je moguće, potpuno držite svoje emocije podalje od stvari.

Imate snažnu potrebu da rastete i širite se, ali je najbolje da postignete samo ono što vam je potrebno i da širenje sačuvate za drugu nedelju. Verovatno se osećate blokirano.

Nemojte se previše obavezivati i zapamtite da mlad Mesec obećava neku vrstu novog početka. Život postaje mnogo bolji u drugom delu nedelje.

