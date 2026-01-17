Život postaje mnogo bolji za ova 4 znaka, jednog će zapljusnuti novac sa svih strana

Venera u Vodoliji ima najveći uticaj na Škorpiju, Lava, Bika i Vodoliju. Život postaje mnogo bolji za ova 4 znaka u narednom periodu.

Život postaje mnogo bolji za četiri horoskopska znaka kada Venera uđe u Vodoliju 17. januara 2026. i naša ideja i definicija ljubavi se menjaju. Sa planetom ljubavi u Vodoliji, naš fokus se okreće ka povezanosti.

Dok nam je prizemnija energija Venere u Jarcu pomogla da donesemo praktične odluke u carstvu romantike, Venera u Vodoliji od 17. januara do 10. februara podstiče veću slobodu izražavanja. Možda ćemo biti privučeni nekonvencionalnijim pristupima ljubavi i dati prioritet ostajanju vernim sebi.

Venera u Vodoliji ima najveći uticaj na astrološke znake ispod. Sezona Jarca je pomogla ovim znakovima da implementiraju neku strukturu u svojim životima, a sada Venera u Vodoliji postavlja ton za sezonu Vodolije.

Venera se susreće sa Plutonom 20. januara, donoseći snažne transformacije ovim znakovima dok najavljuje novi početak.

1. Vodolija – delite ljubav

Život postaje mnogo bolji sa Venerom u vašem znaku koja donosi ljubav i ohrabruje vas da je delite sa drugima. To je uzdižući tranzit koji vas podseća da se pokažete za sebe. Nova iskustva učenja koja uključuju koliko ste spremni da delite u svojim odnosima pojavljuju se tokom narednih nekoliko nedelja. Društvena okupljanja su privlačnija tokom ovog tranzita, kao i ponovno povezivanje sa prijateljima.

Pošto vas Venera u vašem znaku čini ranjivijim, ljubaznijim i saosećajnijim, mogla bi da otkrije neke potisnute emocije, posebno kada se Venera i Pluton sretnu u vašem znaku 20. januara. Odvojite vreme za brigu o sebi dok postajete zaštićeniji prema svom vremenu i energiji. Ovo je smirujuće resetovanje koje vas priprema za čuda koja sezona Vodolije donosi dok se spremate da se vratite u centar pažnje.

2. Bik – ulazite u fazu učenja

Bik, Venera u Vodoliji je poziv na buđenje, ali život postaje mnogo bolji kada napravite neke promene u svom profesionalnom ili akademskom sektoru. Ovo je period popravljanja svih prekinutih veza sa drugima. Venera u konjunkciji sa Plutonom započinje stvari 20. januara, donoseći živahne transformacije i pripremajući vas za novi plan lekcija koji počinje ovim tranzitom. Ulazite u fazu učenja nadograđujući se na ono što ste radili sa Plutonom u Vodoliji.

Ali ovo je takođe nostalgičan period jer vraća deo energije Saturna u Vodoliji od pre 4-5 godina, kada ste bili fokusirani na svoju karijeru i profesionalne ciljeve. Međutim, stvari su mnogo mirnije ovog puta, jer Venera omekšava energiju, donosi nadu, dodaje podršku i pozdravlja ljubav ciljevima koje želite da ostvarite u narednih nekoliko godina.

3. Lav – uzbudljiva energija oko vas, bolje finansije

Drama ispunjava vašu kuću partnerstva kada Venera uđe u Vodoliju, ali život zapravo postaje bolji jer vas ova vrsta drame oslobađa monotonije energije Jarca koju smo imali poslednjih nekoliko nedelja.

Venera u Vodoliji se oseća oslobađajuće i uzbudljivo dok usmeravate svoj fokus na ljubav i romantiku. Stabilne veze dobijaju podsticaj jer vas Venera u ovoj oblasti vašeg grafikona podstiče da radite sa partnerom kao tim. Možda ćete se osećati primoranim da delite svoj tron sa partnerom, dozvoljavajući mu da vas vodi. Za one koji su slobodni, Venera u Vodoliji čini da se zaljubljivanje u ovom trenutku oseća magično. Tokom narednih nekoliko nedelja, želite da delite pažnju i uživate u uzbudljivoj energiji.

Sa Venerom u ovoj poziciji, takođe ćete videti poboljšanje u svojim finansijama, jer ste uspostavili disciplinu tokom sezone Jarca. Venera vam takođe pomaže da pronađete svoj glas i hrabrost dok počinjete da uviđate da nema granica.

4. Škorpija – učite iz prošlosti

Škorpije, život postaje mnogo bolji kada Venera uđe u Vodoliju 17. januara, jer vaša mašta preuzima kontrolu i nove ideje počinju da cvetaju iz udobnosti vašeg doma. Povežite se sa tim uspavanim veštinama i pustite da vaš kreativni proces teče sa samopouzdanjem. Venera u Vodoliji vas čini istraživačem i učiteljem. Postajete udobniji u prenošenju svojih ideja, vođenju tih ideja kod kuće i posredovanju u vašoj porodici.

Venera u Vodoliji vas podstiče da ulepšate svoju okolinu, učinite svoju kancelariju ili sobu privlačnijom i učinite stvari udobnijim kod kuće. Teme harmonije, smirenosti i mira su očigledne tokom ovog perioda, a većina njih će se širiti iz vašeg doma.

Tokom ovog tranzita, mogli biste biti fascinirani prošlošću i porodičnom istorijom jer vas ova energija čini radoznalijim u vezi sa vašom pričom. Venera vam pomaže da učite iz prošlosti i priprema vas za budućnost tako što seje seme potrebno za cvetanje.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com