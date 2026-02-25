Život postaje mnogo bolji za ove znakove do kraja marta, konačno će iskusiti pravu ljubav

Device, Ribe, Vaga, Jarac i Škorpija imaće mnogo lepši period u martu. Život postaje mnogo bolji u martu za ove znakove, ljubav im se događa.

Odnosi postaju mnogo bolji za pet horoskopskih znakova u martu 2026. godine, koji počinje pod retrogradnim Merkurom u Ribama i tokom Portala pomračenja. Ova energija se odnosi na obradu i jasnoću, kao i na predaju i čuvanje prostora za neočekivano. Zbog toga život postaje mnogo bolji za njih. Sudbina im donosi pravu ljubav u život.

Većinu vremena, izazovi i konfuzija se samo pogoršavaju kada pokušavate da kontrolišete stvari, da ih učinite nečim što nisu ili da se držite svoje vizije onoga čemu ste se nadali. Samo na putu predaje možete videti istinu i konačno biti u mogućnosti da iskusite sve što ljubav treba da bude.

Merkur se kreće kroz svoj retrogradni hod u Ribama do 20. marta, istog dana kada počinje sezona Ovna, zajedno sa početkom astrološke nove godine i prolećne ravnodnevice.

Dakle, iako su prvih nekoliko nedelja marta posvećene predaji i dopuštanju retrogradnom Merkuru da donese jasnoću tamo gde vam je najpotrebnija, sve se to menja 20. marta jer konačno možete da krenete napred i verujete sebi i odlukama koje donosite.

Ovo nije mesec za žurbu ili forsiranje određene romantične naracije. Umesto toga, prepustite se onome što se dešava, verujući da sve što se dešava služi višoj svrsi.

1. Devica – dajte sebi vremena za ljubav

Dajte sebi vremena. Od 2023. godine, kada se Saturn prvi put preselio u Ribe, nosite se sa ogromnom energijom u svojoj kući romantike i veza. Ali Saturn je izašao iz ovog vodenog znaka 13. februara, a vaši odnosi postaju mnogo bolji u martu 2026. godine.

Međutim, i dalje vam je potrebno vreme da sve obradite, a to možete učiniti dok je Merkur retrogradan u Ribama do 20. marta. Dajte sebi vremena da prođete kroz ovu retrogradnu fazu bez osećaja potrebe da žurite ili donesete konačnu odluku. Umesto toga, zadržite prostor za sebe i ljubav koju želite u svom životu.

Ovo je šansa za jasnoću, kao i za ponovno povezivanje, ali morate sebi dozvoliti da prođete kroz ovaj period, istinski se predajući procesu.

2. Ribe – vaša veza se poboljšava u martu

Oduvek ste bili stvoreni za ljubav. Sa Saturnom u vašem horoskopskom znaku od 2023. godine, niste se isključivo fokusirali na ljubav, čak i ako ste bili u vezi. Odlična vest je da ako je vaša veza preživela ovu fazu, to znači da je zaista suđeno da bude. Vaša veza postaje mnogo bolja u martu, ali dajte sebi vremena za ponovno povezivanje.

Pomračenje Meseca i pun Mesec u Devici dostižu vrhunac 3. marta u vašoj kući ljubavi. Ovo pomaže da se razume kako da se krene dalje, ali i dalje ćete želeti da budete strpljivi sa sobom dok Merkur ne bude direktno u Ribama 20. marta. Što bolje razumete sebe, lakše ćete moći da poboljšate svoj odnos.

3. Vaga – verujte svom srcu

Verujte u svoje srce. Nakon što Venera uđe u Ovna 6. marta u vašoj kući ljubavi, vaš odnos postaje mnogo bolji. Ovo dolazi kao dobrodošlo olakšanje za vas i osobu sa kojom ste.

Suočavate se sa velikom količinom energije koja okružuje zdravlje vašeg odnosa i shvatanje budućnosti koju želite da gradite zajedno. Venera u Ovnu vam pomaže da se osećate bliže jedno drugom i pomoći će vam da postignete kompromis u vezi sa svim nedavnim izazovima. Dok će Venera biti u Ovnu do 30. marta, retrogradni Merkur se kreće kroz Ribe do 20. marta. Život postaje mnogo bolji i ovo je povoljno vreme za vašu vezu jer ćete konačno moći da shvatite kako izgleda zdrava ljubav.

4. Jarac – nove romantične mogućnosti

Dozvolite sebi da rastete. Vaš odnos postaje mnogo bolji kako Jupiter stacionira direktno u Raku 10. marta i pojavljuju se nove romantične mogućnosti.

Jupiter, planeta sreće, obilja i širenja, prvi put je ušao u Raka 9. juna 2026. Rak je vladar vaše kuće veza i ljubavi, tako da je to donelo potrebu za rastom u vašem romantičnom životu. Kada se Jupiter stacionirao retrogradno 11. novembra 2025. godine, ovaj rast se okrenuo ka unutra. Vođeni ste da razmislite o svojoj vezi i da li sebi dozvoljavate da se predate njenom prirodnom toku ili se borite protiv nje.

Jupiter u Raku se odnosi na stvaranje duboke emocionalne bliskosti, ali ne možete izbeći ponekad neprijatan rast koji je potreban da biste je postigli. Kako se Jupiter stacionira direktno u Raku 10. marta, vaš odnos se konačno poboljšava i počinje da se kreće napred. Samo se pobrinite da poštujete ono što želite i da prihvatite mogućnosti za rast.

5. Škorpija – smirite odnose u vezi

Fokusirajte se na unošenje mira u vašu vezu, Škorpije. Od 2018. godine, bavite se lekcijama i nepredvidivošću Urana u Biku, vašem vladaru ljubavi i veza. Svrha ove energije bila je da vam pomogne da razumete šta vam je potrebno, a ne ono što ste bili uslovljeni da očekujete. Ovo je takođe bilo vreme za isceljenje i svest jer ste shvatili da ljubav ne mora uvek da prati emotivni rolerkoster.

Život postaje mnogo bolji kada Uran napusti Bika 25. aprila, vaša veza postaje mnogo bolja. Međutim, ovaj poslednji mesec njegovog ciklusa je važan, posebno zato što Venera ulazi u ovaj zemljani znak 30. marta. Venera u Biku vam pomaže da izaberete sebe i potražite mir u svojoj vezi. Nije dovoljno samo biti zaljubljen u nekoga. Osoba sa kojom izaberete da gradite vezu takođe mora da unese mir, a ne haos, u vaš život.

(Krstarica/YourTango)

