Život postaje neuporedivo lakši za 3 znaka posle 12. marta, konačno ispravljaju greške iz prošlosti!

Život postaje neuporedivo lakši za Blizance, Bika i Jarca. 12. marta konačno shvataju i ispravljaju svoje greške iz prošlosti.

Posle 12. marta 2026. godine, život postaje neuporedivo lakši za tri horoskopska znaka. Merkur je retrogradan, i tokom ovog ozloglašenog tranzita, vidimo koliko smo daleko stigli od dana kada smo samo pravili greške.

Možda se osvrnemo na određene stvari koje smo uradili, a jeza od svega toga nas tera da se naježimo. Pa ipak, evo nas, i toliko smo naučili. Ono što nam olakšava život tokom ovog vremena je samoprihvatanje. Niko od nas nije savršen i deo ljudskog bića jeste pravljenje grešaka. Sada je vreme da sebi oprostimo. Možemo li to da uradimo? Apsolutno da!

1. Blizanci – nemojte misliti da ste loši

Ne volite da razmišljate o svom životu, jer imate tendenciju da vidite dobro utopljeno u svim lošim izborima koje ste napravili. Stvar je u tome što niste toliko loši koliko se predstavljate. Niste ni deseti deo loši.

Ovde preuzimate energiju retrogradnog Merkura i koristite je u svoju korist. Naravno, uradili ste nekoliko neprijatnih stvari, ali svi smo mi takođe. U pravom ste klubu: klubu ljudi koji prave greške. Svi smo članovi.

Život postaje neuporedivo lakši 12. marta čim se opustite i prestaneš da se kritikujete što ste jednostavno svoj. Sjajni ste, Blizanci, zato prestanite da mislite drugačije.

2. Jarac – vreme je da se opustite

Nešto se dešava u četvrtak zbog čega osećate sigurno da će vam život postati mnogo lakši. Odmah osećate oslobađanje od pritiska. Teška vremena su imala svoj trenutak, a sada je vreme da se opustite.

Ne možete stalno da se vraćate u prošlost, jer vas ta zamka nikada ne pušta. Predugo se zadržavate na njoj, a to jednostavno ne doprinosi vašem napretku. U stvari, koči vas.

Ono za čim zaista žudite u ovom životu je sloboda i lakoća. Želite ponovo da verujete u nadu. Želite jednostavno da budeš vi bez gomile problema koje treba da vučete sa sobom. 12. mart je dan kada ćete sve to pustiti, i to je sjajan osećaj.

3. Bik – nemojte da kopirate druge

To su sitnice koje čine toliku razliku u vašem svetu. Tokom retrogradnog Merkura, ta mala dela ljubaznosti daju vam utisak da život nije tako loš kao što ga predstavljate. Zaista ima toliko mnogo toga na čemu treba biti zahvalan.

Nedavno ste otkrili moć da okrenete glavu. Drugim rečima, ako želite da živite život koji nije diktiran lošim vestima, onda je na vama da izaberete šta ćete uneti u svoju psihu. Ne morate stalno dozvoljavati negativnosti da uđe u vašu orbitu.

Volite sporiji, mekši tempo, pa zašto ne biste pokušali? Ne morate da se takmičite ni sa kim. Život postaje lakši onog trenutka kada prestanete da pokušavate da budete kao svi ostali, a to se dešava 12. marta.

