Život postaje mnogo lakši za 3 znaka zodijaka nakon 2. oktobra: Hrabro prihvatite sve promene koje stižu

Nakon 2. oktobra 2025. život postaje vidno lakši za tri horoskopska znaka zahvaljujući Mesecu u Vodoliji koji donosi osetljivost, saosećanje i novi talas nade; ta energija otvara vrata prilikama i čini da se problemi lakše rešavaju, posebno za one koji budu otvoreni za promene i intuiciju.

Blizanci

Mesec u Vodoliji pomaže Blizancima da vide izvan svojih dosadašnjih ograničenja i otvara novu fazu inspiracije i prilika; nakon 2. oktobra osetićete obnovljenu energiju, spremnost da odbacite staro i prihvatite nove mogućnosti, te ćete češće birati optimističniji pogled na stvari.

Vaga

Za Vage ovaj lunarni prelaz donosi olakšanje i veću ravnotežu u odnosima; 2. oktobar označava pomak u kome poverenje i međuljudske veze dobijaju na značaju, a okolnosti počinju da se slažu tako da osećate da ljudi u vašem životu pokazuju spremnost da se potrude i dokažu svoju vrednost.

Ribe

Ribe ulaze u period novog početka; Mesec u Vodoliji vraća nadu i sinhronije događaje koji potvrđuju da ste na pravom putu; energija tog dana podstiče osećaj podrške univerzuma i motiviše vas da hrabro napravite promene koje želite u svom životu.

Za Blizance, Vage i Ribe 2. oktobar 2025. nosi pomak koji će olakšati svakodnevicu, otvoriti neočekivane prilike i vratiti veru u dobro poravnanje događaja — vredelo je obratiti pažnju na intuitivne signale i iskoristiti energiju promene dok traje.

