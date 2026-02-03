Život postaje neuporedivo bolji za ova 4 znaka, Uran se menja i donosi ogromne promene, novac, ljubav i sreća ponovo kucaju na vrata

Život postaje neuporedivo bolji za četiri horoskopska znaka sada kada Uran kreće direktno 3. februara 2026. Uran je krenuo retrogradno 6. septembra 2025. i od tada smo doživeli mnogo unutrašnjih promena.

Retrogradna faza Urana donosi veću samosvest. To nam može omogućiti da napravimo unutrašnje promene koje vode do većeg uspeha u budućnosti. Tokom retrogradnog kretanja, obično je lakše suočiti se i razumeti sve promene koje treba da napravimo.

Uran je povezan sa slobodom, ponekad po svaku cenu. Zato je ponekad retrogradnost Urana povezana sa raskidima i oslobađanjem od stvari koje smatramo opresivnim u našim životima, kao što su loš posao ili veza. Alternativno, možemo obraditi informacije, a zatim se osloboditi kada Uran krene direktno.

Ovi astrološki znaci su obavili unutrašnji posao i spremni su za pozitivne promene koje očekuju kada Uran krene direktno 3. februara.

1. Ovan – poboljšanje finansija

Uran je retrogradan otprilike pet meseci u vašoj drugoj kući novca. Ovo je možda usporilo vaše finansije ili potragu za poslom. Možda ste se takođe suočavali sa nekim unutrašnjim pitanjima ili se bavili prtljagom koji se tiče sopstvenog samopoštovanja, ili razmišljali o teškim situacijama koje su se možda dogodile u vašoj prošlosti.

Ali život postaje bolji kada Uran krene direktno i počnete drugačije da gledate na sva pitanja samopoštovanja. Osećate se kao da ste uradili posao u smislu prevazilaženja emocionalnog prtljaga. Što se tiče novca i finansija, stvari se finansijski poboljšavaju kako planeta kreće direktno i dobijate priliku za povećanje prihoda.

2. Bik – važna pitanja se rešavaju

Uran je bio retrogradan u vašoj prvoj sopstvenoj kući, što utiče na vas lično. Takođe je u opoziciji sa vašom sedmom kućom partnera, što znači da život postaje mnogo bolji u obe ove oblasti kada se okrene direktno. Važna pitanja koja se tiču vaših vrednosti, ličnog identiteta i novca, a koja su bila u zastoju, počinju da se pomeraju napred nakon 3. februara.

Ako je Uran stvarao trenje u vašoj vezi, prošli ste kroz najteži period. Stvari mogu početi da se razvedravaju ili poboljšavaju nakon što se Uran okrene direktno. Unutrašnja prilagođavanja koja ste napravili u proteklih pet meseci dobro će vam poslužiti. Velike skokove ćete napraviti u spoljašnjem svetu, posebno u smislu načina na koji delujete na druge i postavljate svoje granice i očekivanja.

3. Vaga – otplaćujete dug

Uran je bio retrogradan u vašoj osmoj kući, koja vlada novcem drugih ljudi, novcem partnera, intimnošću, dugom, načinom na koji se osećate u vezama, kao i promenama i transformacijom. Verovatno je da je vaš partner doživeo neke finansijske uspone i padove ili je napravio značajne promene na neki način, i ako je tako, život postaje mnogo bolji nakon što Uran krene direktno 3. februara.

Pošto osma kuća takođe vlada novcem drugih ljudi ili korporativnim novcem, moguće je da ste napravili promene u svojim finansijama i ili nagomilali ili otplatili dug ili poreze. Ako ste nagomilali dug, tražite načine da ga otplatite. Ako ste već počeli da ga otplaćujete, uskoro ćete početi da vidite više rezultata.

Možda ćete osetiti potrebu za većom ličnom slobodom ili autonomijom. Ako ste u vezi koja deluje restriktivno, verovatno ćete se u ovom trenutku osloboditi. Ako ste prolazili kroz period teških emocionalnih problema i intenziteta, Uran koji se okreće direktno označava kraj ovog perioda, i vi prihvatate novu autentičnost u pogledu života i krećete dalje sa svojim životom. Za vas život postaje neuporedivo bolji u narednom periodu.

4. Vodolija – promene u odnosima

Uran je bio retrogradan u vašoj četvrtoj kući poslednjih pet meseci. Život postaje mnogo bolji kada se okrene direktno i vidite iznenadne promene u odnosima. Ova energija vas podstiče da ponovo procenite kako se osećate i potencijalno se oslobodite bilo koje veze koja deluje toksično ili je nadživela svoju svrhu.

Pošto četvrta kuća vlada domom, porodicom i vašim osnovnim temeljima u životu. Verovatno ste napravili (ili pravite) značajne promene kao što su selidba ili prodaja kuće. Možda ste čak doživeli neku vrstu promene u porodici kroz brak, razvod ili nove članove porodice.

Uran pravi kvadrat sa vašim Suncem, koje se često povezuje sa razvodom i promenom posla. Doživljavate neku vrstu rekalibracije kada se okrene direktno, uključujući sve promene u vašem svakodnevnom životu. Dalje neočekivane promene mogu se pojaviti i nakon 3. februara, tako da je važno ostati fleksibilan i prilagodljiv u ovom trenutku.

(Krstarica/YourTango)

