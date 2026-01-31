Život postaje puno bolji za ova 3 znaka, retrogradni Uran donosi im nešto divno, za radovanje!

U današnje vreme teško je osećati sreću, ali život postaje puno bolji za Ovna, Devicu i Vagu. Retrogradni Uran priređuje im nešto divno.

Život postaje puno bolji za tri horoskopska znaka posle 31. januara 2016. Teško je osećati se previše srećno kada pogledamo svet oko sebe. Ipak, znamo da su naši životi dragoceni i na nama je da iz njih izvučemo najbolje. Retrogradni Uran nas tera da preuzmemo inicijativu i nastavimo sa životom kao da postoji nešto divno čemu se možemo radovati.

31. januar završava mesec emocionalnim uzletom za ove astrološke znake. Vidimo opcije i biramo sreću. Biramo da koristimo svu dobrotu na svetu kao rezervni plan. Još uvek postoji dobrota na svetu. Sada je na nama da otelotvorimo ovu energiju nade.

1. Ovan – nezavisnost

Retrogradni Uran vam pomaže da se ponovo povežete sa svojim osećajem nezavisnosti. 31. januara osećate se lakše zbog situacije koja vam je nekada izazvala frustraciju. Da, možete biti nestrpljivi, ali vi ste više od toga.

Život postaje mnogo bolji kada shvatite da više niste zaglavljeni tamo gde ste mislili da jeste. U subotu, lična odluka doneta ranije konačno dokazuje svoju vrednost. Život nije tako loš, na kraju krajeva.

Završavate mesec ohrabreni jer ste sebi pokazali da možete da istrajete. Vi ste otporni i jaki. To saznanje vam stavlja iskren osmeh na lice.

2. Devica – emocionalna ravnoteža

31. januara bolje razumete sebe. Retrogradni Uran vam donosi neku vrstu emocionalne ravnoteže. Dugotrajna briga vas više ne obuzima i presrećni ste što je konačno pustite.

Jedno je sigurno: ne možete ostati u stanju stalne brige. Zaista počinje da vas pogađa i znate da ne možete biti produktivni ili čak srećni ako ostanete u tom uznemirenom stanju.

Oslobađanje od brige omogućava da život postane mnogo bolji. Iako to zvuči lakše reći nego učiniti, postoji nešto u vezi sa time što je februar iza ugla što vas inspiriše da se promenite na bolje. Imate to!

3. Vaga – zahvalnost

Završavate ovaj mesec zadovoljni onim što imate. Shvatili ste da je život veoma, veoma dragocen. Samo biti ovde, živ i zdrav, je blago samo po sebi.

Dakle, ovaj dan, 31. januar, je zaista zahvalnost za vas. Retrogradni Uran je u velikoj meri razlog zašto se tako osećate. Januar je bio zastrašujući i osećali ste se kao da stojite na klimavom tlu. Međutim, februar vam pokazuje da nada i dalje postoji.

I zato, tu birate da usmerite svoju energiju. Vi birate nadu. Vi birate da verujete da će se nekako sve ponovo vratiti na svoje mesto. Održavajte nadu živom i ovaj mesec ćete napustiti sa srećom. Uskoro, život postaje puno bolji, verujte.

(Krstarica/YourTango)

