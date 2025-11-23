Nehotično mogu da vam pretvore život u pravi pakao i ponašaju se k’o poslednji izdajnici.

Život sa njima je pravi pakao – najveći izdajnici su ljudi u ovom 1 znaku horoskopa!

Iako su mnogi od ovih znakova horoskopa poznati po svojoj odanosti, postoje situacije u kojima postavljaju vlastite interese ispred prijateljstva, a spremni su da izneveravaju i koriste ljude iz ličnih razloga.

Dok su neki znakovi zodijaka pouzdani i lojalni, postoje i oni koji lako mogu da vas izdaju, bilo da je motiv novac, prestiž ili želja za nečim uzbudljivijim u životu, prenosi espreso.co.rs.

Evo koji su to znakovi zodijaka:

Ovan

Ovan je, s jedne strane, vrlo odan, ali kada dođe trenutak da biraju između sebe i drugih, uvek stavljaju sebe na prvo mesto. Ako vide priliku koja im može doneti korist, ne prezaće od toga da iznevjere čak i bliske osobe. Njihova želja da budu na vrhu života često znači da neće razmišljati o posledicama koje njihova akcija može imati na druge.

Blizanci

Blizanci su majstori skrivenih namera i manipulacije. Spremni su da se ponašaju kao vaši najbliži prijatelji dok im to odgovara, ali čim im zatrebate, mogu vam okrenuti leđa bez stida. Njihova sposobnost da se prilagode situacijama i koriste ih za ličnu korist može vas iznenaditi.

Lav

Lavovi su prirodne vođe. Iako su često pravi prijatelji, imaju tendenciju da iskoriste svaku priliku za napredak. Ako se ukaže šansa da unaprede svoju poziciju, spremni su da zaborave na prijatelje i okolinu. Sve to samo da bi sebi obezbedili bolju poziciju. Njihova želja da dominiraju i vode u životu može ih učiniti sklone oportunizmu.

Škorpija

Škorpije su složene i misteriozne ličnosti. Ako niste u njihovom užem krugu, teško ćete znati šta stvarno misle i rade. Mogu biti manipulativni i skrivati svoje stvarne namere. Ponekad se naočigled ponašajući nevino, dok iza vaših leđa pletu mrežu koja vam može naškoditi. Neke osobe se iznenade kada otkriju pravu prirodu Škorpije.

Strelac

Strelac može biti fantastičan prijatelj sve dok mu to odgovara. Ali ako naiđe na nekog interesantnijeg, lako će vas zameniti. Njihova želja za zabavom i uživanjem u životu često znači da zaboravljaju obećanja i obećavajuće odnose. Zbog svog nemirnog karaktera i ljubavi prema avanturama, Strelci često ne prepoznaju važnost dugoročnih prijateljstava.

Ovi znakovi često stavlju svoje želje ispred tuđih, pa je uvek dobro biti oprezan kad su u pitanju njihova obećanja i odnosi.

