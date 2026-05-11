Život se drastično menja ove nedelje za 3 znaka: Ulaze u period neviđene sreće i preokreta

Period neviđene sreće počinje 11. maja za tri znaka koja su čekala svoj trenutak. Proverite da li ste među njima i krenite u akciju!

Period neviđene sreće stiže već danas, 11. maja, i traje narednih sedam dana. Tri horoskopska znaka osetiće snažan vetar u leđa, ali samo ako se ne ponašaju ishitreno.

Planetarna slika je vatrena, Mars i dalje šalje signale, a ključni preokret krije se u sredini nedelje. Pazite, jer ista energija koja donosi šansu može i da je sruši ako pogrešno reagujete.

Šta donosi period neviđene sreće od 11. maja

Nedelja počinje pod jakim uticajem vatrenih znakova, pa atmosfera deluje nervozno. Sunce u Biku ipak unosi stabilnost koja vam je preko potrebna.

Merkur prolazi kroz osetljive aspekte sa Saturnom, što znači da reči imaju veću težinu nego obično.

Sredinom nedelje Venera menja položaj i ulazi u vazdušni znak, donoseći lakoću u komunikaciji. Romantika dobija ubrzanje, a stari kontakti se vraćaju na velika vrata.

Ovo je talas pozitivnih promena koji se ne dešava često.

Rak: Profesionalni izazov koji vodi ka dobitku

Početak nedelje nosi tenzije na poslu i potrebu da branite svoje odluke. Kolege će vas testirati, a šef će tražiti čvrste argumente. Merkur vam pomaže da govorite samouvereno, bez drhtaja u glasu.

Kada Sunce pređe u Bik, emocionalni teret se smanjuje i konačno dišete punim plućima. Astrološki preokret se odvija postepeno, ne preko noći. Fokusirajte se na finansijske odluke u drugoj polovini nedelje, jer tu leži najveća korist.

Usporite tempo i slušajte sagovornika do kraja

Ne donosite odluke u trenucima besa

Birajte logiku umesto impulsa kada pregovarate

Ovan: Snaga koju morate da ukrotite

Četiri planete u vašem znaku daju vam neviđenu energiju, ali i kratak fitilj. Ljudi oko vas deluju previše zahtevno, što vas dodatno iritira. Konjunkcija Marsa, Merkura i Saturna može da pokrene svađu zbog sitnice.

Vreme srećnih okolnosti dolazi tek kada naučite da pravite pauzu pre reakcije. Vi obožavate brzinu, ali ovog puta strpljenje donosi nagradu. Briga o telu nije luksuz, već obaveza, jer iscrpljenost vreba iza ugla.

Kako Ovan da iskoristi ovaj astrološki preokret:

Napravite spisak prioriteta i držite ga se. Ne ulazite u rasprave preko poruka, jer ton se lako pogrešno tumači. Sredinom nedelje očekujte poziv koji menja vaše planove za leto.

Vaga: Istina koja oslobađa i otvara nova vrata

Odnosi su vaša glavna tema, a konjunkcija planeta otkriva nešto što ste dugo slutili. Možda ćete se osetiti izdano, ali upravo ta saznanja vode ka unutrašnjoj slobodi. Prihvatite istinu bez panike i bez dramatičnih poteza.

Kada Venera uđe u Blizance, vaš šarm radi punom parom. Postavite jasne granice prema osobama koje vam crpe energiju. Energija novog početka je opipljiva, a iskrena komunikacija vam donosi mir koji niste osetili mesecima.

Kratak savet za sva tri znaka

Najveća zamka ove nedelje je impulsivnost. Mars u Ovnu gura vas da kažete previše, prebrzo.

Disciplina i strpljenje su valuta kojom plaćate nedelju velikih preokreta.

