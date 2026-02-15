Život se drastično menja za 4 znaka do kraja februara 2026, dobiće sve što su ikada poželeli, ali i više!

Vodolija, Ovan, Ribe i Lav mnogo su izdržali poslednjih godina. Do kraja februara njihov život se drastično menja, stižu isplate i nagrade.

Život se drastično menja za ova četiri znaka horoskopa do kraja februara 2026. godine. Sa nekoliko generacijskih planeta koje menjaju znakove 2026. godine, astrolozi su upozorili da će to biti godina velike transformacije. Prema rečima astrološkinje Ejmi Demur, transformacija će uskoro početi za ove znakove.

Ovi astrološki znaci su mnogo toga izdržali tokom proteklih nekoliko godina, ali sada ostavljaju stare verzije sebe iza sebe, „i ponovo se rađaju u potpuno nove ljude“, objasnila je Demur.

Od boljih veza do više karijernih mogućnosti, dobićete sve što ste ikada želeli i više!

1. Vodolija – zablistaćete u februaru

Nakon pomračenja Sunca u vašem znaku 17. februara, život vam se drastično menja. Prema Demurovoj, ovo je početak „dvogodišnje transformacije, u kojoj ćete konačno moći da steknete moć, status i priznanje za svoj rad, talente i trud“.

Sa Plutonom koji je trenutno u vašem znaku, „ponovo izmišljate sebe“, objasnila je Demur, i ljudi počinju da to primećuju. Sada, „vi sami, ili vaš rad i ono što stvarate, postaćete privlačniji i magnetičniji. Bez sumnje, ulazite u centar pažnje dok počinjete da stičete poštovanje koje zaslužujete.

Dakle, ako tražite priznanje i više mogućnosti, ne tražite dalje. Februar je vaš mesec da zablistate! Uz to rečeno, budite spremni da se žrtvujete, jer vas pomračenje Sunca podstiče da se oslobodite onoga što vam više ne služi.

2. Ovan – karma presuđuje

Vreme je da se zaključate. Život se drastično menja za vas do kraja februara 2026. godine, meseca koji „počinje trogodišnju transformaciju u kojoj će ljudi koji su vam naudili primiti svoju karmu“, rekla je Demur. Saturn, planeta karme, je u vašem znaku počev od 13. februara, pa bilo da je u pitanju neko ko vas je manipulisao ili vam je lagao, očekujte da vidite da ti ljudi dobijaju posledice koje zaslužuju.

Uz to rečeno, nećete biti pošteđeni ni karme, „jer će Saturn biti u vašem znaku tri godine“, objasnila je Demur. „Dakle, ako uložite trud, bićete nagrađeni za svoj trud.“ Međutim, važno je primeniti lekcije koje ste naučili i održavati ih kako biste nastavili da privlačite dobru karmu na svoj način.

3. Ribe – najsrećniji znak ovog meseca

Saturn konačno napušta vaš znak, što znači život se drastično menja za vas do kraja februara 2026. Kako Saturn ulazi u novi znak, „trogodišnja borba stalnog razočaranja i izazova konačno se završava“, objasnila je Demur. „Saturn se suprotstavljao ograničenjima, kašnjenjima i teškoćama u svakom području vašeg života.“

Srećom, ova era je završena jer ste naučili neophodne karmičke lekcije. Počevši od sada, očekujte da dobijete sve što ste ikada želeli, jer ono što vam je nekada nedostajalo uskoro ulazi u vaš život desetostruko. Generalno, „vi ste najsrećniji znak ovog meseca“, prema Demurovoj.

4. Lav – otkrićete ljubav

Ovog meseca, „oslobađate se izazova i prepreka koje su vas sprečavale da ostvarite život kakav ste želeli“, rekla je Demurova, posebno kada je reč o vezama. Stali ste na kraj manipulacijama i izdaji, a sada ulazite u novu energiju sreće, uzbuđenja i strasti.

Demur je nastavila: „Možete očekivati ekstremne događaje ili promene načina razmišljanja koje će postaviti ton kako će se vaš ljubavni život odvijati u naredne dve godine.“ Dakle, ako ste se nadali ponovnom otkrivanju i malo više ljubavi, ne tražite dalje. Do kraja februara, život će vam izgledati mnogo drugačije.

(Krstarica/YourTango)

