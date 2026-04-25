Život se vraća u normalu od 25. aprila za 4 znaka: Uran ulazi u Blizance, osmogodišnja borba je konačno završena

Život se vraća u normalu za Vodoliju, Škorpiju, Lava i Bika, od 25. aprila. Osam godina muke konačno je završeno.

Život se vraća u normalu za četiri horoskopska znaka nakon 25. aprila 2026. Prema rečima profesionalne astrološkinje Ejmi Demur, ovo je dan kada se „osmogodišnja borba konačno završava“, jer Uran ulazi u Blizance.

Dok je Uran u Biku bio iscrpljujući ciklus za ove astrološke znake, koji su verovatno doživeli „gubitke i haos u više oblasti svog života“ otkako je Uran prvi put ušao u Bika 2018. godine, „što je najgori mogući znak u kome se nalazi“, objasnila je Demur.

Iako su velike promene i transformacije još uvek na putu, barem, imati planetu revolucionarnih promena u Blizancima je mnogo lakša energija za sledeće znake.

1. Bik – mnogo više mira i stabilnosti

Žudite za stabilnošću što je poslednjih osam godina kada je sama planeta promena bila u vašem horoskopskom znaku učinilo nimalo lakim. Vaš život verovatno izgleda mnogo drugačije nego kada je Uran prvi put ušao u Bika 2018. godine, ali stvari konačno počinje život se vraća u normalu posle 25. aprila.

Kada Uran bude u Blizancima, možete očekivati mnogo više mira i stabilnosti u svom životu. Svakako je bilo izazovno, ali Uran je morao da poremeti vaš život kako ne biste ostali zarobljeni u stagnaciji. Dakle, iako je poslednjih nekoliko godina možda bilo teško, sreća vam ide na put nakon što ste prošli kroz najiscrpljujući ciklus svog života.

2. Lav – život nije pravedan prema vama

Od teškoća u ljubavi do finansijskih teškoća, ovaj ciklus vas je iscrpljivao svakog meseca. Srećom, ovaj iscrpljujući ciklus se završava 25. aprila, ostavljajući prostor da se vaš život vrati u normalu.

Prema Demuru, ulazite u najvišu vremensku liniju svog života. Od konačnog uzleta vaše karijere do stabilizacije vaših odnosa, nećete morati da trpite ovu vrstu haosa bar još jednu deceniju. Tokom ovog vremena, stvaraćete život koji ste želeli dok ostvarujete svoj puni potencijal. Dakle, ako ste čekali svoj veliki trenutak, sada je vreme da počnete da se uzbuđujete.

3. Škorpija – dosta ste išli bosi po trnju

Ako postoji jedan horoskopski znak koji je u poslednje vreme prolazio kroz to, to ste vi. Od porodičnih svađa do stagnacije u karijeri, život vam se u poslednje vreme činio prilično nepravednim. Srećom, stvari u vašem životu počinju da se vraćaju u normalu posle 25. aprila.

Kako Uran napušta Bika, vaš sestrinski znak, ne samo da stičete novu rutinu ili bolje samopouzdanje. Takođe ćete prekinuti sve veze koje vam više ne služe, objasnila je astrolog Džin Grej. Iako možete iskusiti „još jedan poslednji talas nepredvidivosti“. Prema Grej, „ovo je poslednji potisak“ pre nego što dobijete jasnoću koju ste tražili.

4. Vodolija – obnovićete svoje temelje

Doživeli ste ono što se čini kao neprekidne promene u vašem kućnom životu tokom poslednjih osam godina. Ali život se vraća u normalu kada Uran uđe u Blizance 25. aprila, označavajući „prelaz od domaćih previranja… do radikalnog oslobođenja vašeg kreativnog samoizražavanja, kao i vašeg iskustva radosti i romantike“, objasnila je astrološkinja Briana Brok.

U početku će to biti ogroman period prilagođavanja dok razmišljate o tome šta želite od života. Međutim, kako Uran počinje da se naseljava u svoj novi dom, možete očekivati da pronađete svoj glas. Izražavajući svoje mišljenje, obnavljaćete svoje temelje i formirati bolju društvenu vezu.

