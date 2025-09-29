Život za ova 3 znaka postaje sve bolji i bolji u oktobru, uživaće u promenama koje im donose planete

Život postaje mnogo, mnogo bolji za tri horoskopska znaka posle oktobra 2025. Ovog meseca započinjemo našu eru isceljenja kroz ulazak Merkura u Škorpiju 6. i pun Mesec u Ovnu istog dana, donoseći priliv marsovske energije koja će probuditi našeg unutrašnjeg ratnika.

Ljubav i romantika biće snažne teme u prvoj polovini meseca, jer se sezona Vage nastavlja intenzivirati sa Venerom koja ulazi u ovaj znak 13. i mladim Mesecom 21.

Pred kraj meseca, raspoloženje postaje mnogo vedrije sa Merkurom koji ulazi u razigranog Strelca 29. Nove avanture i iskustva biće uzbudljivija, a sledeći astrološki znaci će uživati u promenama koje će ovi planetarni tranziti doneti u njihove živote.

1. Devica – osećate se dostupnije i društvenije

Dok vaša sezona predstavlja izazove sa energijom pomračenja, oktobar donosi promenu u načinu razmišljanja. Pripremite se da se osećate dostupnije i društvenije, čak i sa Saturnom u vašoj kući partnerstva. Merkur u Škorpiji 6. razvedrava vaše raspoloženje i omogućava da se energija saradnje oseća više.

Venera ulazi u Vagu 13.oktobra, što ovaj tranzit čini romantičnim za one u vezama. Očekujte da ćete se povezati sa svojim partnerom na dubljem, smislenijem nivou.

Za one koji su samci, ovo je odlična prilika za izlaske ili upoznavanje novih prijatelja. Mlad Mesec u Vagi 21. takođe vas podstiče da se zaljubite u ovu novu eru. Oslobodite se uticaja koji efekat pomračenja možda još uvek ima na vas i budite otvoreni za uživanje u sadašnjim trenucima.

Stvorite uspomene koje donose radost kada Sunce uđe u Škorpiju 22. Volite bez izvinjenja i pokazujte zahvalnost mnogo više kada Merkur uđe u Strelca počev od 29. oktobra, što ovo čini savršenom kombinacijom za uključivanje više ljubavi u vaš život kroz podršku koju dobijate od porodice i prijatelja.

2. Ribe – glavni ste lik ovog meseca

Oktobar će drugima dati do znanja da ste glavni lik ovog meseca. Merkur u Škorpiji 6. vam pomaže da efikasnije komunicirate sa drugima, dok pun Mesec u Ovnu može pokrenuti vaše novo poglavlje. Izlazite iz svoje ljušture i dozvoljavate drugima da vide vašu auru i šarm tokom ove sezone Vage.

Venera u Vagi 13. oktobra vam omogućava da budete strukturiraniji dok planirate i donosite više praktičnih izbora. Pravite dugoročne planove sa mladim Mesecom u Vagi 21. oktobra. Razumevanje vaših prošlih iskustava pomaže vam da stvorite nešto neverovatno u ovom trenutku.

22. oktobra Sunce ulazi u Škorpiju, dodajući element radosti i nade dok vas ekspanzivna energija uzdiže i pomaže vam da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom. Ovo je balansiranje koje ste želeli od pomračenja, dok nastavljate da učvršćujete svoje temelje.

Merkur ulazi u Strelca 29. oktobra, iznoseći na videlo nedostatke u vašem profesionalnom sektoru. Period obnove i brige o vašim odgovornostima, sada kada se osećate napunjeni celom ovom energijom Škorpije, koja vam pomaže da se borite za svoje snove.

3. Ovan – Novi počeci

Energija pomračenja prošlog meseca je možda delovala teško, posebno pomračenje Meseca u Ribama, koje je možda donelo periode anksioznosti i konfuzije. Ali život postaje mnogo bolji posle oktobra, meseca koji menja stvari sa potencijalom da usvojite svečaniji stav, uživate u uzbuđenjima trenutka i upoznate nove ljude.

6. oktobra Merkur ulazi u Škorpiju, donoseći teške razgovore iz prošlosti. Međutim, pun Mesec u vašem znaku će se dogoditi istog dana, omogućavajući vam da se osećate hrabro, tako da vas ništa ne sputava. Pobeda će vam biti na umu i možete biti pobedonosni sve dok ostanete samouvereni i otporni.

Vaše veštine rešavanja problema biće oštrije jer vam Merkur omogućava da razmišljate o idejama. Venera revitalizuje vaš sektor partnerstva 13. oktobra, olakšavajući povezivanje sa partnerom ako ste u vezi ili se zabavljate.

Mlad Mesec u Vagi 21. i Merkur u Strelcu počev od 29. oktobra podsećaju vas da će vam timski rad koristiti u profesionalnom i akademskom sektoru.

Putovanja vam mogu biti na pameti, ali budite oprezni, jer će Merkur uskoro postati retrogradan. Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra, što će vam pomoći da sebi zakunete ljubav. Novi počeci i uvidi sa ovom energijom, dok Sunce i Pluton pokreću više metamorfoze u vama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com