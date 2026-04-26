Životna prekretnica i mnogo bolji život čeka 3 znaka od 27. aprila do 3. maja, novčani problemi konačno prestaju

Tokom nedelje od 27. aprila do 3. maja 2026. godine, životna prekretnica i mnogo bolji život očekuje tri horoskopska znaka. Glavni astrološki događaj ove nedelje je pun Mesec u Škorpiji u petak, 1. maja.
Ulazak Urana u Blizance, gde će ostati narednih sedam godina je početak potpuno nove ere. Možemo očekivati velike promene kako u našim ličnim životima, tako i u svetu uopšte. Blizanci su sve u vezi sa razumom i komunikacijom. To je ono na šta ovaj tranzit najviše utiče.
U subotu, 2. maja, Merkur ulazi u Bika, usporavajući našu komunikaciju i čineći nas opuštenijima. Ove nedelje, odluke se donose promišljeno. Sa Merkurom u ovom zemljanom znaku, naše misli se okreću finansijskim pitanjima. Imajte na umu da je ovo tvrdoglav tranzit, što otežava prihvatanje promena.
1. Vaga – novčani problemi prestaju posle ove nedelje
Ove nedelje se suočavate sa finansijskim trenjem, posebno ako delite resurse sa partnerom. Pun Mesec otkriva problem sa novcem koji bi mogao imati veze sa dugom ili nečim drugim. To ne znači da ćete bankrotirati ili da treba da očekujete najgore. U nekom trenutku, većina nas doživljava finansijski problem ili granicu. Ne dozvolite da privremeni novčani problem uništi vaše samopoštovanje. Ovaj pun Mesec je vreme da postanete svesni bilo kakvih problema sa samopoštovanjem i da ih se oslobodite.
Na početku nedelje, Mesec u Vagi pravi neke teške aspekte, uključujući opoziciju sa Neptunom, što stvara zabunu. Srećom, možete očekivati da će se stvari brzo vratiti na pravi put, možda već u nedelju. Iako ova nedelja nije laka, život postaje mnogo bolji nakon toga.
2. Bik – govorite istinu smireno
Pun Mesec u Škorpiji ponovo izvlači neke stare probleme sa partnerom ili nekim sa kim se svakodnevno bavite. Očekujte da ćete se osećati posebno osetljivo na početku nedelje, jer Mesec u Vagi opozicija Saturnu i Marsu. Ovo donosi međuljudske sukobe i borbe za moć. Može doći do nesporazuma i zabune, zato govorite svoju istinu na smiren način.
Ove nedelje je važno da usporite i dobro razmislite o stvarima. Ne dozvolite da vas pun Mesec učini previše sumnjičavim ili intenzivnim. Uzemite se koliko god možete. Idite u šetnje prirodom i pišite dnevnik o svojim osećanjima. Razmislite o tome da se obratite pouzdanim članovima porodice ili poverljivim osobama. Dajte prioritet brizi o sebi i provodite vreme sa onima koji su srećni i uzdižući. Životna prekretnica i bolji život dolazi posle ovog perioda. Proći ćete kroz nedelju nepovređeni.
3. Vodolija – izbegnite svađe po svaku cenu
Početak nedelje karakterišu unutrašnje borbe koje bi mogle uticati na vaš profesionalni status. Možda ćete iskusiti trenje sa onima sa kojima radite, zato obavezno pregovarajte o tome pažljivo. Pun Mesec u Škorpiji stavlja fokus na vaše radne performanse i reputaciju.
Očekujte da ćete se suočiti sa pritiskom u karijeri ili promenama na poslu koje su potencijalno ometajuće. Izbegavajte svađe i govorite mirno ako stvari eskaliraju.
Važno je pristupiti pitanjima karijere promišljeno i razumno. Tekući projekti mogu naići na prepreku ili doživeti kašnjenja, što zahteva metodičniji pristup. Visok pritisak dovodi do rizika od pregorevanja, zato obavezno se odmorite i provedite neko vreme radeći aktivnosti koje nisu povezane sa poslom. Potrebna je dodatna briga o sebi ove nedelje.
