Zlatan period za 3 znaka do juna: Univerzum donosi sreću, a 2 datuma su ključna

Zlatan period stiže za tri znaka do juna 2026. Dva datuma menjaju sve, proverite da li ste na listi izabranih i spremite se za čuda!

Postoji trenutak kada nebo prestane da ćuti i konačno počne da radi za vas. Upravo takav zlatan period stiže za tri horoskopska znaka između poslednje nedelje maja i prve nedelje juna 2026. godine.

Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, ulazi u Blizance i ostaje tu narednih dvanaest meseci, a harmonični aspekti sa Saturnom i Plutonom prave kombinaciju kakva se ne pamti godinama.

Strelac: Zlatno doba kreće 26. maja 2026

Strelčevi su mesecima vukli teret koji im nije pripadao. Sada se vetar okreće. Jupiter, njihov vladar, sa pozicije u Blizancima pravi opoziciju koja, paradoksalno, donosi najveće prilike kroz druge ljude.

Partnerstva koja su delovala mrtvo odjednom dišu. Stari kontakti zovu prvi. Strelčevi rođeni između 23. novembra i 2. decembra osetiće najjači talas, posebno kroz ponude koje stižu iz inostranstva ili kroz osobu koja se vraća iz njihove prošlosti. Ljubav nije isključena, naprotiv, mnogi će konačno čuti reči koje su odavno čekali.

Lav: Srećan period kroz reflektore i priznanja

Lavovima Jupiter u Blizancima aktivira polje prijatelja, mreža i velikih ciljeva. Ono što su tiho sanjali počinje da dobija konkretne obrise. Datum preokreta: 3. jun 2026.

Trigon Jupitera sa Lavom uklanja prepreke koje su godinama izgledale nepomerive. Pozivi na saradnju, javni nastupi, ponude za vođstvo, sve to dolazi neplanirano i bez muke. Lavovi koji se bave biznisom ili kreativnim radom mogu očekivati skok prepoznatljivosti koji menja igru. Finansijski, prva nedelja juna donosi povraćaj nečega što su davno otpisali.

Ovan: Doba blagostanja kreće tiho, ali snažno

Ovnovi obično jure, a sada im se prvi put dešava da se stvari same poklope. Jupiter u Blizancima aktivira njihovo treće polje, polje komunikacije, ugovora i kratkih putovanja. Od 26. maja 2026. počinje period u kome reč Ovna ima težinu zlata.

Pregovori koji su zapinjali odjednom se zaključuju. Braća, sestre i komšije igraju neočekivanu ulogu, neko od njih donosi vest koja menja kurs godine. Ovnovi rođeni u prvoj dekadi znaka (21. mart – 31. mart) ulaze u vreme uspeha u kome se i obični razgovori pretvaraju u poslovne prilike. Pazite na 3. jun, taj datum nosi potpis sudbine.

Dva ključna datuma za zlatno doba ova tri znaka

Astrolozi su saglasni da su dva trenutka neuporediva sa ostatkom godine:

26. maj 2026. – Jupiter ulazi u Blizance i pali zeleno svetlo Strelcu i Ovnu

– Jupiter ulazi u Blizance i pali zeleno svetlo Strelcu i Ovnu 3. jun 2026. – tačan trigon Jupitera sa Lavom, dan kada se otvaraju vrata koja su bila zaključana

Ovo nije period za čekanje. Energija Jupitera nagrađuje one koji se pomere makar centimetar. Sreća sada ima ime, adresu i poštanski broj.

Zašto baš ova tri znaka ulaze u zlatan period sreće

Blizanci nose vatru komunikacije, a Jupiter u vazdušnom znaku gura napred sve što ima veze sa rečima, idejama i pokretom.

Vatreni znakovi Ovan, Lav i Strelac dele istu prirodu sa Jupiterom, pa im energija prolazi kroz telo kao struja kroz bakar. Otpor je minimalan, rezultat maksimalan.

