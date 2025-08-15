“Zlatna astrološka kombinacija”: Svekrve i snaje koje se najbolje slažu!

Na složen odnos snaje i svekrve utiče mnogo faktora, a mnogo zavisi i od toga kakav stav je zauzeo mamin sin…

Hoćeš li imati svekrvu iz pakla ili će vas zvezde pomilovati pa ćete dobiti najbolju svekrvu na svetu? Nastavak teksta mogu da pročitaju i one žene koje su u ulozi svekrve. Dakle, kako ćete se slagati sa snajom? Jer, ruku na srce, i snaja ima boljih i lošijih.

Ovo su horoskopski znakovi koji pripadaju istom elementu i stoga su misaoni proces, energija i živost na istom nivou.

Vatreni znakovi: Ovan, Lav i Strelac

Energični, entuzijastični i zaljubljeni u dobar provod i život, rođeni u ovim znakovima dobro se razumeju. Ako vaša svekrva i vi spadate u bilo koji od ova tri znaka, velike su šanse da ćete više biti zainteresovane za uživanje u ukusima života i da nećete biti uključene u beznačajne rasprave ili svađe. Vaša svekrva biće živahna poput vas, a ako ste obe u istoj kući, nikada vam neće biti dosadno. Obe ćete sigurno biti jako dobri domaćice gostima koje volite da pozivate u kuću.

Zemljani znakovi: Bik, Devica, Jarac

Ako vi i vaša svekrva pripadate nekom od ova tri zemljana znaka, divićete se međusobno prizemljenom, praktičnom i stabilnom temperamentu. To ne samo da će dovesti do dobro organizovanog doma i porodice, nego ćete poštovati jedna drugu zbog svoje pouzdane prirode i organizacionih veština. Zajedno možete biti sjajan tim jer obe možete da budete uravnotežene.

Vazdušni znakovi: Blizanci, Vaga, Vodolija

Mislioci i komunikatori zodijaka, vazdušni znakovi imaju sposobnost vođenja površnih, ali i dubokih razgovora s velikom lakoćom. Mogu da deluju kao hladni i bezosećajni, ali istina je da radije to drže za sebe. Stoga imaju tendenciju da budu pogrešno shvaćeni. Međutim, svekrva i snaja u bilo kojoj kombinaciji tri vazdušna znaka podržavaće jedna drugu u procesu razmišljanja. Razumeće potrebu druge osobe za prostorom i mogu biti savršen par koji može biti i druželjubiv.

Vodeni znakovi: Rak, Škorpija, Ribe

Vodeni znakovi su oličenje emocija i osećanja. Ako je kombinacija svekrva i snaja u nekom od vodenih znakova, uvek će biti izražavanja ljubavi i osećanja. S lakoćom će razumeti šta i jedna i druga osećaju i emocionalnu ranjivost. Uvek će biti voljne da pomognu jedna drugoj, podržaće jedna drugu i uvek se brinuti jedna za drugu.

