Zlatna nedelja je pred ova 3 znaka, mlad Mesec u Škorpiji doneće im najveći finansijski uspeh ikad!

Vaga, Ribe i Škorpija ulaze u zlatnu nedelju, mlad Mesec u Škorpiji donosi im najveći finansijski uspeh i preokret. Iako se promena neće dogoditi odmah, naročito ako je ekonomska situacija nestabilna, i dalje možete usmeriti svoju finansijsku situaciju u pozitivnom pravcu.

Iako je sezona retrogradnog Merkura još uvek u toku, naredni dani donose prilike za nove početke, posebno u načinu na koji upravljate novcem. Ključni dan biće četvrtak, 20. novembar, kada mlad Mesec u Škorpiji donosi energiju istine i intuicije. Ovo je početak finansijskog preokreta, ali je potrebno biti spreman da se vratite korak unazad kako biste mogli da napredujete.

Vaga – finansijska stabilnost je temelj svega

Vreme je da uložite u osiguranje svoje finansijske budućnosti. U četvrtak, 20. novembra, mlad Mesec u Škorpiji podstiče duboku priliku za najveći finansijski uspeh i izgradnju vašeg bogatstva. Iako ova energija predstavlja novi početak, Merkur je retrogradan do kraja novembra, pa je važno da obratite posebnu pažnju na svoj budžet i sva ulaganja.

Sudbina vas usmerava da restrukturirate svoju potrošnju kako biste, kada stigne nova finansijska prilika, bili u poziciji da je iskoristite. Ključni deo vašeg rasta tokom protekle godine vrteo se oko postizanja nezavisnosti, a finansijska stabilnost je temelj svega. Ona menja način na koji se predstavljate – i profesionalno i lično. Zlatna nedelja je pred vama.

Ribe – stižu novi izvori prihoda

Dozvolite drugima da vam pomognu. Sezona Strelca, koja počinje u petak, 21. novembra, donosi nadu i energiju koja neguje. Poslednjih nekoliko meseci verovatno ste osećali veliki finansijski teret i imali utisak da sve morate sami. Iako vas je to razdoblje ojačalo, uskoro sledi promena.

Ulaskom Sunca u Strelca počećete da primate prilike vezane za nove izvore prihoda – bilo kroz karijeru, dodatni posao ili prethodna ulaganja. Osim toga, ovaj tranzit može doneti pomoć prijatelja ili člana porodice u vidu novčanog dara, što će vam omogućiti da poboljšate svoje finansije i postignete finansijski uspeh.

Škorpija – ključno je da verujete da zaslužujete obilje

Fokusirajte se na nove načine zarade. Početak sezone Strelca u petak, 21. novembra, donosi vam ogromnu priliku za izgradnju bogatstva, jer ovaj znak utiče na vaše polje novca i samopouzdanja. Sunce vas podstiče da istražite i pokrenete nove izvore prihoda.

Razmislite o svemu – od honorarnog posla do prodaje sopstvenih rukotvorina. Osim stvaranja novih prilika, ključno je i da verujete da zaslužujete obilje. Preispitajte svoje unutrašnje misli i odbacite sve što odražava negativnost. U ovom periodu ne samo da ćete zarađivati više, već ćete se i osećati dostojnim novih nivoa uspeha.

(Krstarica/YourTango)

