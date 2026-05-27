Od danas do 10. juna novac im stiže u potocima: Ova 3 znaka čeka ‘zlatna nedelja’ kakvu ne pamte

Zlatna nedelja za tri znaka kreće danas i traje do 10. juna. Proverite da li ste na spisku i šta da uradite odmah.

Od 27. maja do 10. juna stiže zlatna nedelja za tri znaka koji su mesecima samo davali, a malo dobijali. Planete su se namestile baš onako kako Devica, Strelac i Ribe to vole, a najveći obrt dolazi već ove srede.

Fokus se pomera na staru temu, na jedan dug koji se konačno naplaćuje, ali ne kroz posao, već kroz jedan razgovor koji se do sada činio kao gubljenje vremena.

Devica: Stari dug se konačno vraća

Devicama u prvoj polovini juna stiže ono što su otpisale pre godinu dana. Nije slučajno. Neko ko vam duguje pare, uslugu ili izvinjenje pojaviće se sam, najverovatnije u utorak popodne ili u sredu pre podne. Nemojte odmah pristajati na prvu ponudu koju vam ponudi, jer iza nje stoji još jedna, mnogo bolja, koja se otvara tek kada pokažete da niste očajni.

Na poslu vas čeka tih, ali konkretan pomak. Šef koji vam mesecima nije odgovarao na poruke odjednom traži sastanak. Nemojte ulaziti u taj razgovor sa starim brojkama u glavi, jer ovog puta imate prostor da tražite više. Vikend donosi mir koji ste zaboravili kako izgleda.

Strelac: ponuda koju ne smete glasno pominjati

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a baš ta osobina sad postaje najveći adut. Do 10. juna stiže poslovni predlog koji zvuči previše dobro, pa ćete prvo pomisliti da neko zbija šalu. Nije šala. Ćutite o tome dok ne potpišete, jer Strelci imaju naviku da glasno proslavljaju ono što još nije sigurno, pa im se onda sve raspadne pred očima.

Ljubav ide u drugi plan, ne zato što ne postoji, već zato što su pare jednostavno glasnije ovih dana. Partner će to razumeti, pod uslovom da mu kažete pravu priču, a ne polovinu. Sreda i četvrtak su dani kada se odluke donose brzo, gotovo bez razmišljanja.

Ribe: novac kroz nešto što ste odavno zaboravili

Ribama dolazi sasvim druga priča. Vaš dobitak ne dolazi kroz platu, već kroz nešto što ste pravili iz zabave, a što odjednom nekome zatreba. Stari hobi, fotografije sa telefona, recept koji ste delili rođacima, neka vaša stara veština. Neko vas zove i pita: koliko košta. Nemojte reći prvu cifru koja vam padne na pamet.

Sredinom perioda osetićete potrebu da pomognete članu porodice koji je u finansijskoj rupi. Pomozite, ali ne svim što imate. Ostavite sebi rezervu, jer vam baš ona treba za drugu polovinu juna. Intuicija vam radi punom parom, pa joj ovog puta verujte i kada se kosi sa logikom.

Pravila igre za period naplate

Planete su se poklopile, ali one ne rade posao umesto vas. Zlatna nedelja za tri znaka je samo šansa da naplatite ono što ste davno odradili. Budite pametni sa novcem koji stiže, ćutite o njemu dok ne legne, i ne dozvolite da vas trenutna euforija natera da ga spiskate pre nego što ste ga zaista osigurali.

