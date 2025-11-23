Zlatne prilike pruža univerzum ovim znacima, stiže im neviđeno bogatstvo i novac u potocima

Univerzum je spreman da vas dočeka, na vama je da pređete pola puta da iskusite blagodeti. Zlatne prilike daje Biku, Raku, Vodoliji i Jarcu.

Jarac, Vodolija, Rak i Bik biće danas izuzetno srećni, zlatne prilike pruža im univerzum. Oni u nedelju, 23. novembra privlače veliko obilje i sreću. Mesec u Jarcu pomaže svakom astrološkom znaku da privuče ono što žele.

Pošto Mesec preuzima energiju znaka u kome se nalazi, nedelja je vezana za strukturu, rad, žrtvu i disciplinovano delovanje.

Mesec predstavlja vaše emocije, tako da su bezbednost i sigurnost emocionalni pokretači delovanja. Možda ćete morati da kreirate strukturirani sistem za sreću. (Savet: imajte utvrđen raspored. Nemojte lutati.) Univerzum je spreman da vas dočeka tamo gde ste, ali morate da pređete pola puta da biste iskusili blagodeti koje pruža.

1. Jarac – zaslužujete finansijsku sigurnost

Pošto je Mesec danas u vašem horoskopskom znaku, privlačite obilje i sreću koji vam donose zlatne prilike. Spremni ste da podignete svoj život na viši nivo dobro plaćenim poslom. Žudite za finansijskom sigurnošću, a pošto vama vlada Saturn, u poziciji ste da je zaslužite.

Međutim, pošto je Saturn vezan za dugoročne dobitke i nagrade nakon truda ili žrtve, možda nećete odmah videti sve što tražite. Morate biti strateški nastrojeni za svoju sreću. Da biste pobedili, morate prihvatiti da određene navike moraju nestati, a nove se moraju formirati.

U nedelju se oslobodite prošlih razočaranja. Vaša očekivanja ranije nisu bila ispunjena i to je bolelo, ali ovo je novi dan. Sada ste mudriji i zreliji. Znate šta treba da se uradi, a greške postaju temelj uspeha. Odlučite da sebe stavite na prvo mesto. Prijatelji, društvene mreže i navike mobilnog telefona, ili bilo šta što vam ometa fokus, su napolju. Fokusirani ste na laser i naporan rad sa planom igre će vas pozicionirati za povišicu, unapređenje ili preporuku za posao u karijeri koju želite.

2. Vodolija – imaćete finansijski bum

Vladaju vam Saturn i Uran, planeta haosa. Ali lepa stvar kod obe ove planete je to što ako dobro upravljate njihovom energijom, na kraju ćete dobiti veliki blagoslov. Saturn daruje bogatstvo, a vi imate otvorene džepove sa otvorenim rukama. Obilje vam je dostupno, ali današnja energija implicira da morate da uradite dve stvari.

Prvo, morate žrtvovati ono što vam trenutno nije potrebno. Drugo, morate biti spremni da se suočite sa problemima sa zrelošću. Kada uradite te dve stvari, danas ćete dobiti ono što tražite. Saturn će vam pokazati vašu hrabrost.

Uran će vas naučiti kako ste potcenili svoju sposobnost da preuzmete velike projekte. Kada je život poremećen (a biće danas), pokazaćete liderstvo na visokom nivou. Univerzum obraća pažnju na to, daje vam zlatne prilike i dobićete finansijski bum. Videćete kako vam akcije rastu, ili će neki predmet u vašoj kući imati značajnu vrednost, a sada ga možete prodati. Možda ćete pronaći automobil svojih snova ako kupujete automobil, ili vam se ukaže prilika i imate sredstva da investirate u njega.

3. Rak – teška odluka koja donosi sreću i obilje

Vama vlada Mesec, i kada je u Jarcu, vašem sestrinskom znaku, to nije baš dobar osećaj. Saturn guši vašu nežnu prirodu, a Jarac vas tera da se fokusirate na rezultate, činjenice, a ne na svoja osećanja.

Današnja sreća i izobilje dolaze vam kada donesete tešku odluku, i to je deo vremena. Moraćete da postavite visoke standarde i da se pozabavite svim navikama koje potkopavaju vaše napore. Kada nešto radite zato što se osećate dobro ili da biste ublažili emocije, ta akcija vas može potkopati.

U nedelju privlačite snažnog partnera koji voli vašu ličnost i stil. Vidite stvari onakvima kakve jesu i rado ih menjate. Radićete na samopoštovanju, a to znači da nećete dozvoliti da vas emocije maltretiraju. Radićete ono što znate da je najbolje za vas. Izbor najvišeg dobra donosi vam odličnu sreću u vezi jer ste zaštićeni od bilo kakve drame koju emotivno vođen život može doneti.

4. Bik – danas ispunite obećanje

Imate poseban odnos sa Mesecom, a pošto Venera vlada vama, Saturn je vaš prijatelj. U nedelju ste u dobroj poziciji da privučete sreću i izobilje. Put do veličine vam ima smisla emocionalno i strateški. Jedna stvar koju ćete danas izabrati jeste da ispunite obećanje.

Kada date reč, ljudi veruju da ćete učiniti ono što kažete. Vreme je da vodite, a ne da čekate da vam neko drugi pokaže put. Vaša sreća će vam doneti udobnost u vašem domu. Možda ćete morati lepo da platite za to, ali novac će biti tu, i biće ga u izobilju jer ste se žrtvovali i štedeli.

(Krstarica/YourTango)

