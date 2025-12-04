Zlatno doba počinje za ova 4 znaka, sreća i obilje kuca im na vrata, a bolji život konačno kreće

Obilje nisu samo pare i zlato, već samo kad imate malo više nego što vam je potrebno. Zlatno doba počinje za Strelca, Ribe, Blizance i Devicu.

Blizanci, Strelac, Devica i Ribe privlače značajno obilje i sreću 4. decembra 2025. kada pun Mesec bude u Blizancima. Bolji život i zlatno doba konačno su dočekali. Četvrtak je vreme za oslobađanje od zastarelih misli, verovanja ili ideja koje vas sprečavaju da postignete ono što želite od života.

Obilje nije samo novac ili bogatstvo. To je takođe osećaj da imate više nego što vam je potrebno ili da vam je ono što vam nedostaje lako dostupno, bez konkurencije drugih. Oskudica je u direktnoj suprotnosti sa načinom razmišljanja o obilju, i tokom ovog punog Meseca, ideja da nema dovoljno za sve mora nestati.

Predajte se svakom negativnom samorazgovoru univerzumu i zamenite ga idejom da svako ima jednaku priliku da iskusi ono što upotpunjuje njegov život.

Ovi horoskopski znaci najverovatnije će preskočiti ovo brdo u četvrtak i privući veliku sreću i obilje u tom procesu i započeti svoje zlatno doba.

1. Blizanci – morate verovati u sebe

Tokom punog Meseca u vašem znaku, oslobađate delove svog identiteta koji vas sprečavaju da privučete ono što najviše želite u životu. Prema Zakonu privlačnosti, slično privlači slično. Dakle, ako želite obilje, ne možete verovati u nedostatak. Umesto toga, morate verovati u sebe.

Ponekad zaboravite koliko ste sjajni. A pun Mesec zadovoljava delove vašeg srca gde nedostaje samopouzdanja. Pun Mesec donosi prijatelje u vaš život koji vam pomažu da odrazite najbolje i najviše kvalitete koje posedujete.

Razumete da morate da napravite lične promene; svi to rade. Ali ideja o nemogućem će pobeći iz vašeg uma. Umesto toga, osećaćete se kao da možete da postignete bilo koji cilj uz vreme, trud i podršku.

Spremni ste i željni da učite, i hoćete. Privući ćete obilje i sreću u neograničenim razmerama, i tako funkcionišu sjajne stvari!

2. Strelac – napravite selekciju u druženju

U četvrtak, privlačite u svoj život savršenu energiju da budete ono što želite. Prvo, ko vas tera da se osećate zaglavljeno? Pun Mesec u Blizancima 4. decembra poziva vas da napravite popis društva u kojem se družite.

Naravno, ne želite da raskinete sa nekim koga volite ili da prekinete vezu sa članovima porodice koji negativno razmišljaju. Ali možete ograničiti uticaj tuđih reči. Možete pustiti da stvari uđu na jedno uvo, a izlaze na drugo, birajući da budete selektivni u svom sluhu.

Biti selektivan u pogledu onoga što primate stvara pozitivan efekat u vašoj potrazi za privlačenjem obilja i sreće. Promoviše harmoniju jer se ne svađate niti pokušavate da naterate drugu osobu da misli drugačije.

Umesto toga, prihvatate ljude onakvima kakvi jesu. Dozvoljavate im da izaberu svoj put, ali ne ometate vaš. Takođe čvrsto stojite u svojoj odlučnosti da verujete u ono što želite da mislite.

Odlučujete da oponašate energiju više vibracije. Tako će vam doći obilje i sreća 4. decembra i nagovestiti zlatno doba.

3. Devica – obilje i sreća ne zavisi samo od vas

4. decembra privlačite pohvale i priznanja u karijeri. Ali prvo, Device, morate se osloboditi mentaliteta mukotrpnosti koji vas drži zarobljenim u verovanju da morate zaraditi obilje.

Obilje i sreća su pokloni, često sa duhovnom komponentom. Dakle, kada se previše trudite, gubite iz vida putovanje i cilj: osećaj da imate sve što vam je potrebno u životu, da vaše nagrade dolaze i da ima dovoljno za sve.

U četvrtak, oslobodite se unutrašnje borbe i znajte da možete da napravite pauzu. Kada se oslobodite potrebe da stalno ostanete u režimu mukotrpnosti, dogodiće se nešto neverovatno.

Sklonite se sa puta da biste privukli obilje i sreću. Ne samo da ćete dobiti ono što želite, već ćete imati mnogo više: spoznaju da ne zavisi svaki rezultat od vas.

4. Ribe – ne dozvolite da strah diktira budućnost

Privlačite obilje i sreću u oblasti prijateljstava u četvrtak, ali prvo morate da se oslobodite stvari koje se tiču vašeg porodičnog života da bi vam počelo zlatno doba. Možda ćete osećati da ne možete da uradite mnogo toga što želite zbog toga kako vaš dom izgleda ili se možda brinete da će ljudi osuđivati vašu porodicu ili način na koji radite stvari. Ali želite da se družite i imate društveni život kod kuće, možda uz male zabave.

Način da uživate u svim stvarima koje vas čine srećnim jeste da se oslobodite straha od osude i anksioznih misli koje dolaze sa tim. Morate naučiti da ne dozvolite da vaš strah diktira vašu budućnost, da ispitate teren i prilagodite se.

Možda ćete uživati u tome da pozovete prijatelje da se druže, čak i ako je to samo za veče društvenih igara. Isprobajte vodu i vidite koliko se izobilja osećate u svom domu!

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com