Značajne pare stižu ovim znakovima do 16. novembra: Ne moraju da igraju na sitno, planete im nude veliko obilje i sreću!

Značajne pare stižu za Blizance, Devicu, Ovna i Škorpiju, ova četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću sve do 16. novembra 2025. Moć manifestacije je u punom zamahu za ove astrološke znake tokom konjunkcije Merkura i Marsa. U sredu se otvara prozor mogućnosti da dobijete sve ono što želite duboko u svojoj duši.

Merkur, planeta koja budi uvid, maštu i vaš kreativni potencijal, u konjunkciji je sa Marsom od sada do 16. novembra. Mars podstiče motivaciju, pokretačku snagu i odlučnost u iskrenom i otvorenom znaku Strelca. Zato je vreme da budete iskreni prema sebi i da smelo zahtevate ono što želite od života.

Ne morate da se igrate sitno ili da brinete da je vaš zahtev prevelik. Nije! Univerzum pokazuje znake da vam to govori!

1. Blizanci – sudbinski razgovori

Lepota konjunkcije između Merkura i Marsa je to što nećete samo pronaći partnera na koga možete da se oslonite u poslu ili prijateljstvu, već ćete otkriti i srodnu vezu. Retrogradni Merkur vas poziva da istražite šta vam je u srcu i preispitate svako negativno razmišljanje koje se često uvlači kada razmišljate o vrsti veze koju želite.

Retrogradni Merkur je savršen za vođenje dnevnika vaših misli, a njegov odnos sa Marsom vam daje snagu da se suočite sa problemima koje otkrijete.

Mars vam pomaže da se osećate motivisano i podstaknuto da razmišljate van okvira i počnete iznova. Vaša strast da stvari funkcionišu može biti zarazna i dovoljna da privuče pažnju i naklonost koju želite od drugih.

Vaše srce i um se u sredu usklađuju na tako moćan način da će vam se otvoriti obilje mogućnosti koje niste očekivali. Vodićete razgovore koji će biti duboki i govoriti istinu.

2. Devica – značajne pare stižu i problemi u porodici nestaju

Privlačite izobilje i sreću koji će ili poboljšati vašu porodicu ili vam pomoći da pronađete novi dom za život. Počnite verujući da će vaš kućni život biti iskren i autentičan. Ući ćete na vrata i osetiti mir koji vam daje stanje mentalnog mira, omogućavajući povratak jasnoće i osnažujući vas da stvarate.

Retrogradni Merkur vam pomaže da otkrijete probleme za koje možda niste ni shvatali da postoje, a koji vas sprečavaju da imate dom koji želite. Porodične zamerke, povređena osećanja zbog neljubaznih reči ili nesporazuma, sve to počinje da izlazi na videlo da čujete i da se pozabavite time. Ako ste se mučili da pronađete pristupačan smeštaj, razlozi zbog kojih niste u mogućnosti da pronađete mesto će vam doći do izražaja i shvatićete kako da prevaziđete barijeru uspeha.

Bes koji krijete u svom srcu počinje da se rasipa. Finansijske prepreke će biti uklonjene. Videćete sebe onakvim kakvi jeste – iscelitelj čiji je cilj da radi za ljubav. Činiti pravu stvar nije lako, ali vaša iskrena posvećenost tome da svoj porodični život učinite što srećnijim je divna. Stvorićete duboku, neraskidivu vezu i ispuniti svoje domaćinstvo snažnom stabilnošću. Pored toga, imaćete krov nad glavom da uživate u svemu tome.

3. Ovan – obilje i sreća kroz putovanja

Privući ćete obilje i sreću 12. novembra kada pravite planove putovanja, tokom trenutaka kada istražujete dublje razumevanje međunarodnih kultura ili možda dok učite novi jezik. Retrogradni Merkur vas poziva da pogledate u sebe. Zato se zapitajte: šta želite, a što mislite da će vam dugoročno koristiti u životu?

Danas, koristeći Zakon privlačnosti, zamislite vrstu putovanja na koje želite da krenete. Kako ono izgleda i koju zemlju istražujete? Zakačite slike lokacija koje želite da istražite na svoju tablu ili snimak ekrana. Zabeležite svoje misli i ideje sa strašću. Pustite da emocije teku u vaše pisanje i skicirajte malu sliku sebe gde želite da budete. Možete preuzeti aplikaciju za učenje jezika i uzeti prvu lekciju.

Ko zna šta bi se moglo dogoditi između sada i 16. novembra? Možda ćete biti pozvani da odete u drugu zemlju. Pripremite pasoš. Zvezde se poklapaju u vašu korist.

4. Škorpija – moguć danas prvi korak za obilje i sreću

Mars je vaš drevni vladar, i to je planeta koja vlada motivacijom i pokretačkom snagom, tako da ne možete sedeti skrštenih ruku nadajući se da će vam novac rasti ili da će se vaš ekonomski status poboljšati. Međutim, pošto je Merkur retrogradan, možete se dovesti u poziciju da vam se ideja rodi niotkuda. Možete hraniti svoj um informacijama putem podkasta ili lidera mišljenja koji su stručnjaci za temu manifestacije novca, pomešane sa napornim radom.

Činjenica je da ne znate šta ne znate, pa morate da naučite sebe da budete finansijski pismeni. Ali čak i tada, znanje vas može dovesti samo do određene tačke.

Izloženost će biti vaš cilj dok tragate za načinom da privučete obilje i sreću koju želite: akumulaciju materijalnog bogatstva. Moguće je, ali vaš zadatak je da napravite prvi korak da vam značajne pare stižu od danas!

(Krstarica/YourTango)

