Značajno obilje i sreću privlače ovi znakovi već 1. dana Nove godine, favoriti su za astrološki blagoslov

Astrologija za Novu godinu favorizuje Blizance, Raka, Ribe i Jarca, Već prvih dana privlače značajno obilje i sreću kroz plodne razgovore.

Četiri horoskopska znaka započinju Novu godinu privlačeći značajno obilje i sreću 1. januara 2026. Četvrtak počinje Mesecom u Blizancima, skrećući pažnju na brzinu i brz tempo razgovora.

Sa Marsom i Suncem u Jarcu, fokusiramo se na naporan rad i rezultate. Sa Merkurom koji takođe ulazi u zemljani znak Jarca u četvrtak, spremni ste da završite nešto što ste već započeli. Dobra vest je da astrologija za Novu godinu favorizuje ljude koji su već u pokretu.

Ovi astrološki znaci se pojavljuju i rade tačno ono što da treba da rade. Dešava se nešto lepo dok privlače značajno obilje i sreću kada se njihovi ciljevi, akcije i prilike poklope.

1. Jarac – jasno vam je šta treba da uradite i napredujete

1. januar je jak dan za vas jer današnja astrologija radi za vas. Ne pogađate šta želite sledeće da uradite. Delujete iz jasnoće. Odluke u vezi sa poslom, kreativnim projektima ili ličnim ciljevima deluju utemeljeno i namerno, a ne ishitreno.

Obilje se pokazuje kroz kretanje napred i preduzimanje akcija ka vašim ličnim ciljevima. Napredujete sa nečim što ste postepeno gradili i dobijate potvrdu da ste na pravom putu. Ono što radite deluje vredno, i samo to vam pomaže da postavite temelj koji podstiče obilje i sreću do kraja meseca.

2. Blizanci – vaše ideje stvaraju prilike

Sa Mesecom u vašem horoskopskom znaku, Blizancima, godinu započinjete osećajući se mentalno oštro i otvoreni za beskrajne mogućnosti. Duboki razgovori teku lako 1. januara privlačite značajno obilje i sreću i brzo dobijate informacije koje su vam potrebne. Detalje smatrate fascinantnim i povezujete tačke kako biste pomogli u rešavanju problema.

Sreća za vas dolazi kroz tajming. Kažete pravu stvar, primećujete detalje i osećate pravo vreme da odgovorite drugima. Vaše ideje stvaraju prilike koje vam pomažu da iskusite izobilje i sreću. Dublje istražujete ono što otkrijete i mnogo vam je lakše da uočite prilike gde god da se nalazite.

3. Rak – obilje stiže kroz saradnju i podršku

Iako su sve oči uprte u Merkur, Mesec i Mars, na Novu godinu ste pod uticajem Jupitera u vašem znaku, koji vas podržava kroz razne zajedničke ciljeve i veze. Neko vas podržava u četvrtak, i prepoznajete kako vam saradnja pomaže da se krećete napred glatko nego da idete sami.

Obilje stiže kada se oslonite na dugoročno razmišljanje. Bilo da je u pitanju lični cilj, kreativna potraga ili veza koju negujete, osećate da ono u šta sada ulažete ima dugoročnu snagu trajanja. To uverenje donosi samopouzdanje i optimizam za godinu koja je pred vama.

4. Ribe – imate više poverenja u sebe što donosi finansijski uspeh

Najviše ćete imati koristi od Saturna i Neptuna koji rade zajedno u vašem znaku 1. januara, dajući vam strukturu tamo gde ste se nekada osećali nesigurno. Sreća dolazi od utemeljenja vaše mašte.

Pronalazite jasnoću oko finansija, obaveza i vaših zajedničkih odgovornosti. Ta jasnoća vam pomaže da donosite odluke. U četvrtak se osećate mirno i započinjete godinu verujući sebi više nego u prošlosti.

(Krstarica/YourTango)

