3 znaka koja imaju ‘treće oko’ za lažove: Osete vas na kilometar, ne pokušavajte da ih prevarite!

Znakovi koji prepoznaju laž ne traže dokaze, oni osete promenu u glasu i pogledu. Saznajte ko vas čita kao otvorenu knjigu.

Znakovi koji prepoznaju laž ne pitaju vas dvaput. Dovoljna im je pauza od pola sekunde između dva vaša odgovora, jedan pogled koji je skrenuo u stranu, i znaju da nešto ne štima. Nije reč o magiji, već o tome kako njihova glava radi dok vi pričate.

Postoje tri znaka koja u tome prednjače. Jedan oseća, drugi analizira, treći već zna iz prošlog života. Škorpija, Ribe i Devica grade svoju radarsku stanicu na potpuno različite načine, ali rezultat je isti, vi ste razotkriveni pre nego što ste završili rečenicu.

Škorpija: Oseti promenu u disanju i ćuti

Škorpija ne reaguje odmah kad uhvati laž. To je najopasniji deo cele priče. Ona vas pusti da pričate do kraja, klima glavom, čak postavi i potpitanje, samo da vidi koliko ćete daleko otići. U glavi je već donela presudu, ali joj treba potvrda, a vi joj je servirate na tacni.

Ovo je vodeni znak koji čita sitne signale, ton glasa koji se za nijansu podigao, brže treptanje, prekrštene ruke u trenutku kad ste rekli ime osobe o kojoj lažete. Tokom juna, dok Sunce prolazi kroz Blizance, Škorpiji intuicija radi pojačano jer se oseća izloženom tuđim pričama, pa se brani tako što ih secira.

Najveća greška koju pravite sa Škorpijom je što mislite da, ako ne kaže ništa, znači da vam je poverovala. Ona samo prikuplja. Kad konačno progovori, to nije svađa, već lista dokaza. I tada je kasno.

Ribe: Znaju i pre nego što otvorite usta

Ribe nisu analitičar, one su sunđer. Apsorbuju atmosferu u prostoriji i osete kad nešto ne ide u istom smeru sa vašim rečima. To je razlog zbog kog su, među svim znakovima koji osete laž, Ribe najteže prevariti u emotivnim temama. Kad lažete o svojim osećanjima, one to registruju kao fizičku nelagodu, a ne kao logičku grešku.

Sasvim druga priča je posao. Tu Ribama treba duže, jer same sebe ubeđuju da preteruju i da nije fer sumnjati bez dokaza. Pa ipak, u ovom periodu, dok se Mesec kreće kroz vodene znake tokom vikenda, Ribe će imati onaj osećaj u stomaku kad razgovaraju sa nekim ko ih obmanjuje oko obaveza, projekta ili novca. Neće moći da objasne odakle im, ali biće u pravu.

Savet Ribama za narednih nekoliko dana je jednostavan, ako vam neko ponavlja da pridajete previše pažnje sitnicama, to je obično znak da sitnice nisu sitnice.

Devica: Hvata vas u kontradikciji koju ni vi ne primećujete

Devica radi suprotno od Riba. Nju ne zanima vaš ton, zanima je vaš sadržaj. Pamti šta ste rekli pre tri nedelje na ručku, pamti ime koleginice koju ste tada spomenuli, pamti i sat kad ste rekli da ste izašli iz kancelarije. Kad joj sledeći put serviraćete drugačiju verziju, ona ne vrišti. Ona postavi jedno pitanje. Konkretno, mirno, ubodno.

Ova zemljana priroda je razlog što je Devica jedan od najpouzdanijih znakova sa trećim okom u poslovnom okruženju. Tokom prve polovine meseca, naročito kad se nađe pred odlukom o saradnji ili o zaposlenju novog člana tima, Devica pravi mentalnu tabelu rečenica koje su joj sagovornici izgovorili. Ono što ne štima, podvuče crvenom.

Ako vam Devica postavi pitanje koje deluje preterano detaljno, znajte da to nije znatiželja, već provera. Ne pokušavajte da je obrlatite improvizacijom, primetiće ritam u kojem birate reči i izgubićete je za stalno.

Po čemu se znakovi koji prepoznaju laž razlikuju od ostalih?

Razlika nije u čistoj inteligenciji, već u tome na šta im pažnja prirodno „sleće“. Dok većina ljudi sluša samo ono što im sagovornik govori, ovi znakovi čuju i ono što ostaje prećutano.

Škorpija „snima“ vaš dah i govor tela, Ribe nepogrešivo osećaju promenu u vašoj energiji, dok Devica hronološki rešeta svaku vašu reč, tražeći rupu u priči. Tri potpuno različita radara, a isti ishod – vaša maska pada u sekundi.

Najgora noćna mora za svakog lažova je razgovor u kojem su sva tri znaka prisutna. Tada nemate gde da se sakrijete, jer vam jedan „čita“ emociju, drugi telo, a treći pamti svaki detalj od pre tri meseca. Iskrenost je tu jedina sigurna taktika, i to samo ako je „priznate“ na vreme.

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