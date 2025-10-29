Misle da su najbolji i nepogrešivi: Znaci horoskopa koji veruju da nemaju nijednu manu

U svetu horoskopa, postoje znakovi koji veruju da su njihove odluke nepogrešive. Oni smatraju da je njihov pogled na svet jedini ispravan i retko prihvataju da su mogli grešiti — čak i kada okolnosti govore drugačije.

Lav

Lavovi iskreno veruju da je njihova perspektiva najšira, a njihovo mišljenje „najtačnije“. Kada donesu odluku, tretiraju je kao ultimatum — promena stava nije opcija. Ako stvari krenu po zlu, jedini uzrok je u drugima ili okolnostima, ali nikako u njihovoj proceni.

Ovan

Ovnovi deluju instinktivno i odlučno – za njih svaka odluka ima svoj smisao i logiku, jer se oslanjaju na svoj unutrašnji nagon. Greška? To je, u njihovoj glavi, samo izazov koji treba prevazići još žešće. Priznati slabost, za njih, znači izgubiti tempo.

Strelac

Strelci su skloni verovanju da raspolažu univerzalnom mudrošću. Čak i kada su informacije nepotpune, njihova ubeđenost daje im sigurnost da su u pravu. Ako neko dovede u pitanje njihovu viziju, spremni su da stave novu teoriju kao pokriće — njihova greška retko postoji, samo nesporazum.

Zašto rade tako?

Ovi znakovi često imaju izražen ego, unutrašnju samouverenost i želju da budu lideri. Prihvatanje kritike može delovati kao napad, se oni isključuju i udaljavaju od kritičara ukoliko čuju ijednu ružnu reč o sebi.

Međutim, takav stav nosi rizik — od otuđenja, konflikata i nemogućnosti rasta. Kad niko drugi ne sme biti u pravu, rast se koči.

