Znaci koji iskorišćavaju tuđu dobrotu: Sišu vam energiju i vreme bez ikakve griže savesti

Znaci koji iskorišćavaju vašu dobrotu ostaviće vas bez grama energije. Prestanite da se trošite i konačno im postavite jasne granice.

Neki ljudi jednostavno isisaju život iz prostorije čim uđu. Vi pažljivo slušate, svesrdno pomažete, nudite konkretna rešenja, a zauzvrat dobijete samo prazno obećanje ili potpuno ignorisanje. Ovo definitivno nije prolazna faza, to je njihova priroda. Ovi znaci koji iskorišćavaju vaš trud uvek nađu genijalan način da sebe stave u apsolutni centar univerzuma. Svi mi imamo tu jednu osobu koja zove isključivo kada njoj nešto hitno treba. Vreme je da prekinete sa tim!

Zašto ovi znaci koji iskorišćavaju nemaju osećaj krivice?

Određeni horoskopski znaci jednostavno ne registruju tuđe potrebe jer imaju naduven ego. Oni ne deluju iz zle namere, već iz dubokog uverenja da su njihovi problemi i želje uvek prioritet svugde. Ili je u pitanju prosto rasejanost.

Blizanci

Blizanci vas retko smaraju namerno. Sve rade i iz čiste rasejanosti i ogromne potrebe za verbalizacijom apsolutno svakog straha koji osete. Pozovu vas usred noći, traže hitan savet za neku dramatičnu situaciju i vi se satima trudite da im pomognete. I onda već sutradan potpuno zaborave o čemu ste uopšte pričali! Njihova pažnja stalno luta, pa retko primete koliko isprljuju. Odmah promene temu kada pričate o sopstvenim brigama. Presecite to odmah i preusmerite razgovor.

Lavovi – iskorišćavaju vašu posvećenost

Ovde apsolutno nema suptilnosti niti skrivenih namera. Lav uvek očekuje da publika treba da ga obožava. Ako mu posvetite vreme, novac ili trud, on to shvata kao prirodno stanje stvari. On jednostavno ne vidi da neko oko njega ima stvarne emotivne ili materijalne potrebe. Vaša glavna uloga je da mu budete bespogovorna podrška, dok uzvraćanje bilo kakve usluge sa njegove strane retko dolazi na njegov dnevni red. Lavovi iskreno misle da vas samim svojim prisustvom dovoljno nagrađuju za vaš trud. Prekinite da svakodnevno hranite njihov ego i gledajte kako neverovatno brzo gube interesovanje za dalje druženje.

Vodolije uzimaju tuđu energiju

Svi misle da su Vodolije distancirane i same sebi dovoljne, ali one itekako umeju da se oslone na druge. One bez problema uzimaju tuđu energiju kada im odgovara da neko drugi umesto njih odradi onaj dosadni, praktični deo posla. Traže da bezuslovno razumete njihove velike vizije i trenutne hirove. Međutim, kada vama očajnički treba rame za plakanje, nigde ih nema iznenada imaju hitne obaveze. Njihov apstraktni svet ideja uvek je znatno bitniji od vaše trenutne tuge. Vodolija koristi vašu urođenu empatiju i lako će vas ubediti da ste vi zapravo previše dramatični, isključivo samo da bi izbegli bilo kakvu ličnu odgovornost.

Postavite granice pre nego što ostanete potpuno iscrpljeni

Razumevanje njihovih skrivenih motiva svakako ne znači da morate da pristanete na ovakva tretman. Iako oni zaista često nemaju svesno lošu nameru, vaše iscprljivanje je veoma realno. Zato postavite jasan zid prilikom prvog sledećeg susreta. Recite oštro „ne“ kada osetite da razgovor ide isključivo u jednom smeru. Znaci koji iskorišćavaju vašu popustljivost veoma brzo će potražiti potpuno novu žrtvu čim osete prvi ozbiljan otpor. Ne dozvolite da vas nametnuti osećaj griže savesti natera da ponovo popustite pred njihovim zahtevima.

