Sujeta do plafona: Horoskopski znaci koji nikada, ali baš nikada neće priznati da su pogrešili

Znaci koji ne priznaju grešku postoje, a tri su gora od ostalih. Pročitajte ko nikada ne kaže izvini i prepoznajte ih oko sebe.

Horoskopski znaci koji nikada ne priznaju grešku pre bi progutali sopstveni jezik nego izgovorili jednostavno „izvini“. To su oni ljudi koji će terati po svom čak ni kada im pred nos stavite crno na belo: poruku, video-snimak i tri svedoka.

Lav, Devica i Škorpija imaju svako svoje razloge zašto se ponašaju tako, ali ishod svake rasprave sa njima je uvek isti – na kraju vi završite izvinjavajući se njima, dok oni ponosno primaju vaše izvinjenje.

Ovi tvrdoglavi astro-teškaši imaju urođenu sposobnost da svaku svađu okrenu naopako i predstave sebe kao žrtvu. Međutim, iako deluju neprobojno, postoji način da ih postavite na mesto. Pravi psihološki trik kako da ih potpuno razoružate i naterate da shvate šta su uradili, otkrivamo vam u nastavku teksta.

Lav: greška postoji, ali nikad nije njegova

Lavu se ne svađa, Lavu se vlada. Kada pogreši u sredu uveče, do četvrtka ujutru cela priča bude prepravljena tako da ispadne kako je on zapravo nekoga spasao. Vatra u njemu ne trpi da bude manji od situacije. Ako želite mir, ostavite mu prostor da sam dođe do zaključka, bez publike koja gleda kako gubi. Pritisak pred drugima samo pojačava nastup.

Devica: nije pogrešila, samo ima novu verziju činjenica

Devica ne viče. Devica vadi dokaze. Tamo gde Lav glumi, ona gradi tabelu razloga zašto je njena odluka od ponedeljka bila ispravna, a vaš prigovor neosnovan. Najopasnije je to što često stvarno ima pola tačke. Suvi detalji su joj štit. Najveći problem nije njena tvrdoglavost, problem je što veruje da je preciznost isto što i pravda. Pustite je da završi izlaganje, pa tek onda postavite jedno mirno pitanje.

Škorpija: ne priznaje grešku, pamti vašu

Škorpiji se ne sviđa reč „izvini“ jer u njenoj glavi to znači predaju. Voda u njoj ide duboko i tiho. Umesto da prizna omašku od prošle nedelje, ona će sačekati da vi napravite svoju, pa će obe staviti na isti tas. Kod nje sujeta nije buka, nego ćutanje koje traje danima. Ovo su tvrdoglavi horoskopski znaci kod kojih frontalni napad nikada ne prolazi.

Zašto baš ovi znaci ne priznaju grešku

Reč je o tri različita motiva, ne o jednom. Lavom upravlja ponos pred drugima, Devicom potreba da bude u pravu na papiru, a Škorpijom strah da priznanje znači gubitak moći. Spojite to i dobijate ljude koji se izvinjavaju jednom u pet godina, i to šapatom.

Kako da ih navedete da popuste, a da ne eksplodiraju

Trik nije u tome da dokažete da greše. Trik je da im date izlaz koji čuva obraz. Lavu recite da cenite što je uopšte stao da razmisli. Devici ponudite da zajedno „proverite podatke“, pa će sama pronaći rupu. Škorpiji nikada ne tražite izvinjenje direktno, nego pustite da tema sama splasne. Pred kraj nedelje, kada popusti napetost, najlakše je zatvoriti staru priču bez pobednika i gubitnika.

Ako prepoznajete nekoga, verovatno mu trenutno ćutite u inat. Koji znak u vašem životu nikada nije rekao „pogrešio sam“, i kako ste ga na kraju savladali, ako jeste?

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